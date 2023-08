Mihai Stoica, laude pentru Dorinel Munteanu: „Face minuni la Galați!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că Oțelul Galați are jucători cu un nivel de maximum Liga 2, motiv pentru care spune că Dorinel Munteanu face mai mult decât poate, comentând remiza scoasă de Sepsi pe teren propriu contra gălățenilor, scor 1-1.

Mihai Stoica, laude pentru Dorinel Munteanu

Mihai Stoica l-a lăudat pe a remizat în deplasare cu Sepsi, formație care a trecut lejer de turul doi preliminar Conference League în confruntarea cu CSKA Sofia.

„Dorinel face minuni! Face minuni, pentru că are jucători de cel mult Liga 2. Ce jucători a luat Oțelul? Venise Celea și a plecat. De-asta spun, e o minune tot ce face Dorinel acolo!

Galați nu are forță ofensivă, are jucători care au evoluat bine pe la Liga 2 și cam atât, n-au niciun fel de experiență cu prima ligă, iar Fatai nu mai e ca în tinerețe”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Dorinel Munteanu, supărat după Sepsi – Oțelul 1-1

după remiza dintre Sepsi și Oțelul Galați, fiind de părere că echipa lui merita să obțină prima victorie din noul sezon din SuperLiga 1: „Asta e situaţia, ce să facem… A fost un joc exact cum mă aşteptam, aprig, disputat.

Sigur, la prima vedere trebuie să fiu mulţumit cu un punct, dar nu sunt mulţumit absolut deloc de repriza a doua. I-am lăsat să vină peste noi şi au profitat, au marcat.

Nu s-a văzut absolut deloc diferenţa. O să am o discuţie cu ei, v-am spus de la început, nu mă bazez pe 11 jucători, mă bazez pe toţi 24. Fatai să joace el pentru echipă şi după aia să-şi dea cu părerea.

Dacă nu-i spui nimic, îi pui o întrebare şi el zice că îl iau la mişto… Team-managerul meu a pus această întrebare. Nu pot să fiu bucuros de absolut nimic fiindcă meritam victoria”.

„Nu sunt mulţumit deloc, doar 4 puncte, am luat Cine se mulţumeşte cu puţin n-o să reziste la echipa mea. Centralul m-a avertizat. Şi la jocul trecut am pus o întrebare, dacă centralul e rudă cu cineva de la ei, aşa şi acum.

Team-managerul meu le-a spus să nu mai vorbească cu ei. Nu-mi cer scuze că s-a văzut pe teren. Şi aşa am 3 cartonaşe galbene, vin meciuri grele”, a mai spus Dorinel Munteanu.