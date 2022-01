Mihai Stoica, luat la „pumni” de fanii lui Dinamo: „Te mai smiorcăi mult, MM? Ești războinic sau bocitoare?”

Fanii dinamoviști au pus tunurile pe Mihai Stoica înaintea derby-ului din etapa a 23-a a Ligii 1. Managerul vicecampioanei s-a plâns de starea gazonului din Ștefan cel Mare, mai ales după ce „câinii” au optat să joace acolo și un meci amical.

Membru important în conducerea DDB și purtător de cuvânt al programului cu același nume, Daniel Șendre a caracterizat în termeni dur lamentările lui Mihai Stoica. De furia acestuia nu a scăpat nici Octavian Popescu.

MM Stoica a fost criticat pentru comentariile legate de starea terenului și de fostul atacant dinamovist, Ionel Ganea, care

Șendre nu consideră că FCSB are fotbaliști atât de tehnici precum susține managerul general al roș-albaștrilor și că

„TE MAI SMIORCĂI MULT, MM?

, că terenul e orezărie, că vă trage curentul în Groapă, că nu știu ce.

Tu ești războinic sau bocitoare?

Ești manager, MM, fii profesionist și spune-le oamenilor că adversarii fac tot ce pot pentru a câștiga meciul pe teren, nu la comisii! Dinamo vrea să se salveze acumulând puncte, nu prin culise de final, dacă chiar ești convins că Flavius a vrut să strice gazonul. Asta ar face un rival care stă drept!

Ai destulă experiență, nu te scandaliza fals; spune-le oamenilor că dacă observatorul și centralul dau undă verde, înseamnă că terenul e practicabil, deci jucătorii sunt safe. Asta ar face un conducător, tu doar te pui la adăpost pentru o eventuală înfrângere, oferindu-le jucătorilor scuze. Nu aveți, intrați pe teren și munciți!

Ce mare finețe aveți voi în joc, MM? Vă vedeți mari pasatori? Tranziția pozitivă arată că sunteți la 10 puncte în spatele lui CFR, adică la fel de aproape de Voluntari. De construcții, nu de ‘construcție’, ăștia sunteți!

Vorbești de calitatea gazonului de parcă îi aveți în echipă pe Ronaldo, De Bruyne și Messi, nu pe FLORINEL, CORDEA și TASE. Tase, bă!

A dat un gol frumos Tavi și v-au luat-o creierele razna, îl ‘vindeți’ cu suta de milioane. Poate pe FIFA Manager, MM. POATE! Are șut băiatul, are tehnică bună de execuție, dar pune-i pe oameni să se uite la distanța dintre el și fundașii campioanei, care (aleargă) dansează în lateral! Uită-te acolo, în poză: câți metri sunt? Cinque? Seven? Avea Tavi timp să își facă și freza, cu coc, nu doar să-și încerce norocul. Goluri la fel de spectaculoase au dat și Pîrvulescu sau Carnat, dar tot în mediocritate se zbat!

Ce vreau să îți zic, MM, este că fix ăsta ne este nivelul: ‘TOLOACĂ’. Tot fotbalul românesc, CFR și FCSB included. Cum 3-3 pe tabelă, în încleștarea TITANILOR? Ăla e scor de mini fotbal, 7 la 7, cu grasul în poartă și sticla de bere lângă bara dreaptă. Dinamo măcar e în insolvență acum, voi cei puternici, SPUMA rămasă, ce scuză aveți? Fii mai umil în orezăria noastră, că ne râde o lume întreagă!

Să îți mai zic de profesionism!? Pai FCSB cumpără CLOPOTE pentru biserica din cantonament, la FCSB antrenoratul e CIRC, iar tactica se transmite abia la pauză, prin WhatsApp! De când te comporți tu ca și când ai fi manager la United, nu la o echipă din Berceni? Repet, fii un pic mai umil, cum zice Cartea!

‘Pentru că de ce!?’ Ai tresarit, ha? Stai liniștit, sunt tot eu, Daniel Șendre.



Adevărul că între Dinamo și FCSB nu e nici o difrență de fond. Voi doar ați vopsit gazonul, însă sub el tot mocirlă estem! Suntem la ani lumină de fotbalul spectacol, nu avem bani, nu avem viziune, nu avem manageri, Liga 1 e maidan!

Dar sincer, acum! Ție chiar ți-e teamă să nu se accidenteze finețea de Ovidiu Popescu!? Păi spune-i atunci să nu mai spargă placaje cu mânuțele goale, ca data trecută!

Așadar, lasă impresiile și hai la “război”! FCSB trebuie să câștige dacă vrea să fie campioană, în timp ce DINAMO are mare nevoie de puncte!

Onorați DERBY-UL, dacă chiar sunteți Steaua!

În GROAPĂ vă așteaptă CÂINII, încetați odată cu SMIORCĂIALA!”, a scris Daniel Șendre, pe Facebook.

Declarațiile lui Mihai Stoica despre gazonul din Ștefan cel Mare

Mihai Stoica a încins spiritele în săptămâna „Eternului derby”, după amicalul pierdut de dinamoviști, scor 1-2, cu Popești-Leoredeni. Roș-albii nu au vrut să protejeze gazonul, ci au organizat în „Groapă” meciul de verificare, cu doar câteva zile înainte de Dinamo – FCSB.

„Am o poză de la celebrul meci. Puteau să aleagă o altă variantă să strice terenul, nu să-i cheme pe băieții ăia de la Popești Leordeni. Nu (n.r. dacă a fost premeditat), ci să se familiarizeze Jonathan Rodriguez cu dimensiunile suprafeței de joc.

Ok, nu e problemă, a făcut asta și Mourinho, dar terenul arată execrabil, e cel mai prost teren din istoria derby-urilor, poate doar în Ghencea, pe vremuri, a mai fost așa”, a declarat Mihai Stoica la .