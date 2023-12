Mihai Stoica, panicat de situația financiară a FCSB: „Clubul nu e sănătos!”

Așadar, Gigi Becali are de recuperat de la FCSB nu mai puțin de 16 milioane de euro, însă MM Stoica nu își face griji că echipa ar putea intra în faliment. De altfel, Gigi Becali vorbise deschis despre această situație într-o intervenție recentă la FANATIK SUPERLIGA. Cu toate că ”nu-i convine situația”, MM Stoica nu își face prea multe griji.

Mihai Stoica, panicat de situația financiară a FCSB

”Cam pe acolo, da. Chiar vreo 16, cred. Cu 1,5 milioane Compagno, 1,7 Miculescu, 850.000 de euro Radaslavescu. Se strâng, în momentul în care cumperi jucători. 600.000 de euro Baba Alhassan. La un moment dat ajunsesem cu salariile foarte bine, dar lotul era destul de subţire. Nu, acum chiar nu, nu e sănătos financiar clubul, dar eşti e pe primul loc la opt puncte diferenţă.

Acum sunt bani, la Gigi chiar nu se pune problema de 15-20 de milioane de euro, ştim foarte bine ce putere de cumpărare are. Mie nu-mi convine”, a recunoscut Mihai Stoica în direct la . Pe final de an, Gigi Becali dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că are de recuperat de la FCSB aproximativ 16 milioane de euro.

”Am ajuns la aproape 15. De la 3-4, știi că am zis atuncea că scosesem banii și aveam vreo 2-3 milioane. Normal, acuma dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam, dar deja am 15 milioane împrumutați”, a admis Gigi Becali. În aceste condiții, Gigi Becali consideră că are drept să se considere patron-antrenor, deși unii îl arată cu degetul.

”Și dup-aia vine unul și zice că de ce face Becali schimbarea, echipa. Sunt 15 milioane și cu 10 dinainte, deci vreo 25 de milioane de euro. N-am renunțat atunci la 9,3 milioane? Deci 25. Dar nu e minus, că dacă eu vreau s-o vând iau 50 pe ea”, a completat Gigi Becali, fiind sigur că poate vinde echipa cu 50 de milioane de euro, dacă vrea.

”Și atunci nu sunt minus. Sunt minus doar ca societate. E greu să ții fotbalul. ‘Domne, că de ce face echipa?’. Dar cine vrei să o facă? Pintilii? Sau Horia Ivanovici echipa mea? Ești nebun?! Păi am dat două milioane acuma, mă. La fotbal nu există niciun om pe tot globul pământesc care să știe tot.

. Adică sunt 11 pe teren. Și din ăștia, dacă unul nu funcționează e belea. Nu știe nimeni la fotbal cum trebuie să fie. Să zici: ‘Bă, ăsta știe maxim’”, a completat patronul celor de la FCSB.

Gigi Becali nu renunță la visul de a evolua în Champions League

Milioanele de euro investite în echipă ar trebui să aibă finalitate calificarea în grupele Ligii Campionilor, potrivit lui Gigi Becali. Până atunci, patronul FCSB e dispus să dea afară și să cumpere jucători, până va nimeri formula câștigătoare. ”Până rămâne crema îi dau afară, iau, dau, iau, dau, iau, dau, până direct în Champions League. Știi când le voi închide eu gurile la toți? Numai atunci la anul când vom fi în grupele Champions League.

Dar ei, cârcotașii, or să zică altceva. Știi ce-o să zică? ‘Băi, bă, la câți bani a băgat păi trebuia demult domne, trebuia să fie în fiecare an’. Sau o să mă duc în grupe. Acolo n-am ce să mai fac, te bat.

O să zică: ‘Ce-ai făcut domne dacă ai intrat? Am mâncat bătăi pe bandă rulantă în grupele de Champions League’. Păi normal că o să mâncăm bătaie acolo că n-ai ce să faci. Acolo costă unul 200 de milioane”, a explicat Gigi Becali.