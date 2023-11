Mihai Stoica, replică brutală pentru Șumudică: „Ce mă interesează ce spune ăla?”

FCSB a pierdut cu 1-2 derby-ul de pe Național Arena cu Rapid. Elevii lui Charalambous au fost conduși cu 0-2 la pauză și nu au reușit să întoarcă soarta meciului. Marius Șumudică a criticat jocul FCSB-ului, lucru ce i-a atras atenția lui Mihai Stoica.

Mihai Stoica, deranjat de comentariul lui Șumudică

“E pleonasm asta cu axul central. Se spune ax, nu există ax lateral. Ce mă interesează ce spune ăla? Comentez ce face Gaziantep? În ce calitate vorbeşte? Are vreo legătură cu Steaua, a antrenat vreodată Steaua?

Nu mai are dialog cu Gigi, nu, doar a vrut să-l pună antrenor la FCSB. Nu se sfătuieşte Gigi cu nimeni, Gigi are idei proprii. Să facă analiză la Rapid, la Sportul, să facă la Bistriţa, la echipe unde a antrenat. Ce treabă are el cu FCSB?

Dacă vorbeşte Olăroiu sau chiar Răzvan Lucescu, care chiar dacă n-a antrenat Steaua sau FCSB, atunci comentez şi eu”, a declarat Preşedintele Consiliului de Administraţie, Mihai Stoica,

FCSB este în cădere liberă

Înfrângerea FCSB-ului din duelul cu Rapid a fost aspru judecată de Marius Șumudică. Antrenorul lui Gaziantep a luat la țintă mai mulți jucători despre care a spus că nu se ridică la nivelul echipei pe care o reprezintă.

Pe lângă 1-2 cu Rapid, echipa lui Becali a mai fost învinsă doar de UTA, în deplasare, tot cu 2-1. Pe lângă cele două înfrângeri, FCSB a reușit 9 victorii și 4 egaluri în actuala ediție de Superligă.

Din cele 4 remize ale formației lui Becali, 3 au venit în luna octombrie și 1 în luna noiembrie. FCSB a început ca din tun campionatul, însă a pierdut din turație odată cu scurgerea etapelor. Absențele lui Chiricheș și Coman au afectat performanțele echipei.

În ciuda meciurilor slabe din ultima vreme, FCSB a reușit să se mențină pe primul loc al clasamentului. CFR a avut ocazia să își asigure fotoliul de lider, însă a fost învinsă în mod suprinzător de către cei de la Hermannstadt.

FCSB rămâne, astfel, lider în Liga I, cu 31 de puncte în 15 etape de campionat. Pe locul secund se află CFR, cu 30 de puncte, iar pe 3 este Rapid.