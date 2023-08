Mihai Stoica, vești bune înainte de FCSB – Nordsjaelland: „Aici avem un avantaj”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că i-a analizat pe danezi și că aceștia se avântă mult prea mult în atac, fiind descoperiți în zonă defensivă. Totodată, MM Stoica a comparat Nordsjaelland cu Brighton, formație antrenată de Roberto De Zerbi.

Mihai Stoica, vești bune înainte de FCSB – Nordsjaelland

Mihai Stoica a dat vești bune înaintea partidei dintre și a spus care este dezavantajul danezilor: „Nu avem de ce să ne amintim meciul cu Silkeborg, a jucat echipa a doua a noastră atunci și a pierdut.

ADVERTISEMENT

Atât! La noi e regula U21, am senzația că federația daneză obligă echipele să joace cu construcție de la portar. Eu n-am văzut de când sunt așa ceva. Am văzut și Viborg, Brondby și fac construcție de la portar. Pasează senzațional, dar și riscă extraordinar de mult.

Au jucători foarte buni, sunt interesanți. Un jucător care vine pe 3 milioane de euro, nu joacă pe un salariu de 300.000 de euro. Oamenii sunt buni, dar riscă, iar noi trebuie să profităm de treaba asta”.

ADVERTISEMENT

„Parcă ajung ușor la poartă, joacă foarte mult din prima și pe scheme. E un fel de Brighton, cu De Zerbi din Danemarca. Ajung la un moment dat, n-am văzut așa ceva, azi îmi arătase Elias… pierduseră o minge în terenul advers, iar zece jucători erau în terenul advers, au pierdut mingea și ceilalți i-au prins pe contraatac.

Poți să-i prinzi pe contraatac, aici e un avantaj. Am mai văzut că au probleme pe faze fixe. Essien e în staff, chiar le-am zis jucătorilor că e corpolent. Noi avem un avantaj, și anume suporterii”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Ei nu au fani de speriat!”

„I-am văzut în Danemarca, n-au niciun pic de talent la asta, cântau ceva de tipul viața mi-o împart alături de Voluntari. Noi ne așteptăm să facem în jur de 200.000 de euro pentru meciul ăsta, iar costul de deplasare în Danemarca va fi de 150.000 de euro.

Să vedem dacă poate să joace din trei în trei zile. Și la Djokovic e la fel, are 33 de ani. Să sperăm că poate și Chiricheș. Ce știm cu certitudine e că Băluță și Miculescu nu vor fi în lot”, a .

„Băluță putea fi pe bancă, dar am zis că variante sunt și mai bine să fie 100% la retur. Așa am spus anul trecut când am jucat cu Viking că-i batem la București pentru că nu rezistă la căldură. I-am bătut acolo pe carton, nici nu înțeleg cum îi lasă să joace pe terenurile alea”, a mai spus MM Stoica.

ADVERTISEMENT