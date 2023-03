Conducerea FRF, răspuns ironic pentru Ion Țiriac după Andorra – România 0-2: „Bine că a dormit liniștit după ce a băut apă”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și i-a dat replica lui Ion Țiriac, după ce a spus că a închis televizorul după doar 30 de minute.

Mihai Stoichiță, ironii la adresa lui Ion Țiriac, după Andorra – România 0-2: „E bine că s-a culcat liniștit”

Oficialul FRF nu s-a ferit să se ia la trântă cu Ion Țiriac, după ce fostul mare tenismen a criticat jocul României din meciul cu Andorra. Moderatorul emisiunii a fost cel care i-ar aruncat mănușa lui Stoichiță: „Ion Țiriac a avut o declarație. A zis că s-a uitat 30 de minute și s-a culcat și că putea juca și frizerul în acest meci”.

: „Domnul Ion are părerea lui. E bine că s-a culcat liniștit. Asta e important. Dacă se culca supărat era altceva”.

Însă nici jurnalistul nu s-a lăsat: „Păi s-a culcat la 0-0. Nu era liniștit. Cred că s-a culcat neliniștit”, / „Îți dai seama ce dulce era somnul dacă s-a trezit să dea bea apă și a văzut că era 2-0 pentru noi. Ce liniștit a dormit în continuare”.

Cum a văzut Mihai Stoichiță meciul României din Andorra: „Campania a început așa cum trebuie. Nu spectaculos, ci eficient”

Mihai Stoichiță a încercat să găsească aspectele pozitive din jocul naționalei României: „Jucătorii au fost profesioniști. Și-au făcut treaba, și-au îndeplinit obiectivul. Au luat cele 3 puncte. Au făcut risipă de efort. E foarte important că nu avem niciun un jucător accidentat. Campania a început așa cum trebuie. Nu spectaculos, ci eficient”.

Directorul oficial al FRF are și o explicație pentru faptul că „tricolorii” nu au învins la o diferență mai mare de scor: „Nu am marcat pentru că am fost inexacți la finalizare. Poate cu o echipă puternică nu trebuia să faci așa. Trebuie să fii mai atent când ai ocazia să finalizezi. Dar ocazii am avut. După acea eliminarea a fost mai importantă conservarea efortului și a rezultatului”.

Andorrezii nu sunt însă genul de adversar care facilitează un meci cu stil de joc plăcut ochiului: „Nu știu dacă putem remarca altceva decât faptul că jucătorii au fost disciplinați din punct de vedere tactic. Nu au fost execuții spectaculoase, pentru că nu-și aveau locul cu Andorra. A fost echipă care se apăra dens. Și trebuia să fii mai preocupat de planul tactic, decât a ieși în evidență printr-o execuție spectaculoasă”.

Ce jucători l-au impresionat pe directorul tehnic al FRF: „Este omul care joacă bine oriunde îl pui”

Denis Alibec a reușit să marcheze în Andorra, iar Stoichiță l-a lăudat: „M-a impresionat risipa de efort a lui Alibec. M-a impresionat prin ce a făcut. La fel și cei de la mijloc. Nimeni nu subliniază că am jucat cu fundași care nu au mai jucat împreună. Au lucrat foarte bine împreună”.

Fostul antrenor a fost impresionat însă cel mai mult de un jucător al FCSB: „Țin să remarc și că Sorescu este omul care joacă bine oriunde îl pui. Scot în evidență mai mult exprimarea grupului. Asta e foarte important în astfel de meciuri. Nu am ajuns să avem mingi aruncate în careu pentru că jucătorii au aderat la planul selecționerului”.

