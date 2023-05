Mihai Trăistariu, declarații emoționante despre fratele său: “Din cauza mea el nu mai vede bine”

Mihai Trăistariu își serbează astăzi fratele mai mare, pictorul Vasile Trăistariu. Artistul a povestit în exclusivitate pentru FANATIK întâmplări din copilăria sa. Mai mult decât atât, a mărturisit că se simte vinovat pentru că din cauza unui incident nefericit din trecut, fratele său nu mai vede bine.

Mihai Trăistariu îi întreține pe fratele său: “I-am tot reproșat că nu se întreține singur”

Artistul este foarte implicat în ajutorul fratelui său. Mihai a recunoscut că fratele lui, Vasile, nu se poate întreține singur din pictură. Tocmai de aceea cântărețul face tot ce este posibil pentru a-l ajuta financiar pe fratele său.

“Eu l-am mai mustrat pe fratele meu pentru că l-am ajutat cu bani. Tot frate rămâne, sângele apă nu se face. Eu îl mai bat la cap să producă bani, să se descurce singur, să se întrețină. Stau și mă gândesc, lumea mă mai ceartă, de ce vorbesc așa de fratele meu.

Nu a avut norocul meu, el este foarte talentat. Dacă ar fi avut mai mult noroc, s-ar fi întreținut singur din pictură, din artă. Eu am știut să mă vând mai bine, am învățat din mers și am și produs bani din cântat. Poate la pictură e mai greu și trebuie să îl ajutăm, să îi plătim facturile, să îi luăm de mâncare.

Îi cumpărăm materiale, eu și sora mea. Aici e problema, i-am tot reproșat că nu se întreține singur, dar cred că nu poate doar din pictură. O să îmi asum și îl voi ajuta cât pot”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Artistul, bântuit de un incident nefericit “I-am dat un bulgăre de zăpadă în ochi, i-am stricat vederea”

Mihai Trăistariu se simte vinovat pentru un incident care a avut loc în copilărie. Cântărețul a mărturisit că din cauza lui, fratele său nu mai vede bine și poartă ochelari. Totul a pornit ca o simplă joacă, dar a avut repercusiuni asupra sănătății fratelui artistului.

“Eu i-am stricat vederea fratelui meu. Din cauza mea nu vede bine și poartă ochelari. Când eram mici, eu aveam vreo 8 ani și i-am dat cu un pumn de nisip în ochi, iar unul din ochi s-a cam pierdut la el și vedea mai greu. După un an, era iarnă și i-am dat cu un bulgăre de zăpadă în ochi și atunci i-am stricat vederea de tot.

Din acel moment, fratele meu poartă ochelari. Eu m-am simțit vinovat toată viața. Din cauza mea poartă ochelari. Dar după câțiva ani și el a sărit de pe dulap pe mâna mea și mi-a rupt mâna. A trebuit să stau cu mâna în gips.

Eu am fost un copil cuminte, destul de tocilar, devreme acasă. Am fost un copil cuminte, veneam cu coroniță acasă, nu le făceam probleme părinților. Am luat nota 10 la BAC, am fost olimpic, eram un copil conștiincios”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Ce planuri are Mihai Trăistariu pentru vara aceasta “Am crescut prețul pentru cântări”

Vara este un sezon plin pentru Mihai Trăistariu. Afacerile și cântările îi ocupă tot timpul. De anul acesta însă, vrea să facă niște schimbări, deoarece munca exagerată l-a obosit. Are un plan bine stabilit, pentru cântări pe motiv că vrea să fie totul mai eficient.

“Acum plec în Malta, să cânt. În vara aceasta vreau să mă odihnesc mai mult decât în alte veri. Eu cânt vara la resorturi. Locuind în Constanța cânt peste tot, la Venus, la Saturn, la Mamaia. Vara asta vreau să răresc cântările.

Am crescut prețul pentru cântări puțin, cu 10%. Vreau ca lumea să mă cheme mai puțin, dar să fie mai eficient. Să cânt mai puțin și să iau bani mai mulți. Am obosit, vreau să mai stau și la plajă. Nu am stat ani întregi la plajă din cauza asta.

Sunt foarte aglomerat vara, chiar mă plâng, nu am timp de nimic. Eu m-am aglomerat atât de mult ca să fac bani. Și îmi doresc să am 2-3 zile libere pe săptămână, să mă relaxez”, a mai spus artistul.

Cântărețul nu vrea să audă de relații “Nu vreau să fiu încordat într-o relație”

Întrebat care este situația lui pe , Mihai Trăistariu ne-a spus că nu se gândește la relații. Este singur din decembrie, de anul trecut și îi este foarte bine așa. Cele care îi aduc alinare în fiecare zi sunt pisicile, pe care le iubește foarte mult.

“Acum sunt singur, dar sunt foarte liniștit așa. Mai mult prefer liniștea decât să mă încordez într-o relație care funcționează sau nu. Din decembrie, anul trecut sunt singur și văd că e ok.

Nu am o relație oficială, locuiesc singur, dar dacă e nevoie, găsesc, nu e problemă. Problema e că nu mai vreau acum relație, îmi doresc liniște o perioadă. Acum stau cu pisicile și îmi e bine așa”, a mai adăugat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.