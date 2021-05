Mikel Arteta, devastat după ratarea calificării în finala Europa League. Unai Emery e în extaz: ”Meritam!”

Managerul lui Arsenal, Mikel Arteta, s-a arătat devastat după ratarea calificării în finala Europa League, în timp ce Unai Emery consideră că Villarreal a meritat să ajungă în ultimul act.

”Submarinul galben” a venit pe Emirates după avantajul din tur, scor 2-1, iar băieții lui Unai Emery au făcut un meci eroic și au rezistat fără gol primit pentru prima lor finală.

Spaniolii au răzbunat eșecul cu Arsenal de acum 15 ani. Puțină lume mai ține minte că, în sezonul 2005-2006, Villarreal au fost la un pas de a ajunge în finala Champions League, iar visul le-a fost interzis chiar de către ”tunari”.

Cum explică Mikel Arteta ratarea calificării în finala UEL

”Suntem devastați și dezamăgiți. Trebuie să-i felicităm pe cei de la Villarreal. Am încercat totul până în ultimul minut. Ne-am dorit să câștigăm, dar detaliile fac diferența. Am avut trei șanse mari, eu nu au avut niciuna, dar ei sunt în finală”, a declarat Mikel Arteta după ratarea calificării în finala Europa League.

”Pierderea lui Granit Xhaka la încălzire ne-a schimbat complet planul. Am pregătit totul cu Granit în acea poziție. Cred că am fost impreciși atunci când am avut mingea în prima repriză. Am fost probabil puțin încordați. Am fost mult mai dominanți în a doua repriză.

Sunt diverse lucruri pentru care am pierdut calificarea. Felul în care am început meciul din deplasare nu a fost suficient de bun. Nu am ajuns la această semifinală în cel mai bun moment, cu toată lumea în cele mai bune condiții. Pentru 90% dintre jucătorii mei a fost prima semifinală și trebuie să învățăm.

Singura modalitate de a merge și sezonul viitor în Europa este acum prin Premier League, așa că știm ce avem în față. Astăzi este o mare dezamăgire pentru că am încercat totul”, a mai spus managerul lui Arsenal.

Unai Emery visează la un nou trofeu

”Sunt foarte mândru pentru că știm că este foarte important pentru noi, iar Arsenal este o echipă foarte bună. Cred că am meritat. Astăzi am muncit foarte bine, ne-am apărat foarte bine și uneori cu posesie am controlat meciul și am avut câteva opțiuni în atac pentru a marca goluri. Însă, ei au avut cele mai bune șanse să înscrie”, a fost prima reacție a lui Unai Emery.

”Astăzi ne gândim să ne bucurăm de acest moment și apoi pregătim meciul împotriva lui Manchester United. Merităm să jucăm această finală și vom arăta cea mai bună față a noastră și vom arăta că vrem să luptăm împotriva lui Manchester pentru acest trofeu”, a afirmat antrenorul lui Villarreal.

