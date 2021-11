Dezvăluirile militarului care i-a executat pe Elena și Nicolae Ceaușescu. Ce ordin a primit, de fapt, înainte de începerea procesului

La mai bine de trei decenii de la evenimentele din 1989 care au culminat cu executarea soțiilor Elena și Nicolae Ceaușescu după un așa-zis proces care a avut loc la Târgoviște, persoana responsabilă de execuția cuplului prezidențial face dezvăluiri importante.

Militarul care a avut sarcina de a-i păzi pe cei doi lideri în timpul procesului și care i-a executat la Târgoviște pe 25 decembrie 1989, a dezvăluit ce ordin a primit de la generalul Stănculescu.

, colonelul în rezervă care în urmă cu 32 de ani a primit misiunea de a-i executa pe Nicolae și Elena Ceaușescu, descrie cum au decurs evenimentele de la procesul desfășurat pe 25 decembrie 1989 la Târgoviște.

Aceste dezvăluie ordinele primite de la superiori. Astfel, spune militarul, acestuia i s-a spus să îi execute pe cei doi în caz că încercau să se elibereze, ”indiferent de victimele colaterale”.

”Procesul a fost o formă de a justifica execuția de după. Tot acolo ni s-a spus cum se va face execuția: se va trage de la șold, un încărcător plin foc automat. M-a şocat pentru că noi la vremea respectivă nu executam trageri de la șold.

Apoi ni s-a spus să-i luam din transportor, eu nu știam că sunt acolo. Trebuia să îi iau pe rând să îi duc la vizita medicală, după care să îi duc în sala unde avea loc judecata. Ultimul ordin pe care l-am primit este că voi asista la proces și voi asigura siguranța în încăpere.

În caz că se va încerca eliberarea acestora sau altceva de genul să-i execut, să îi împușc, inclusiv de victimele colaterale”, a povestit colonelul în rezervă la emisiunea Sinteza Zilei de la .

De ce s-a oferit Ionel Boeru voluntar să participe la evenimentul de la Târgoviște

Militarul de care se leagă , care atunci avea vârsta de 31 de ani, mai explică de ce a decis să fie implicat în procesul de la Târgoviște.

Acesta spune că s-a oferit voluntari din cauza faptului că anterior, pe 23 decembrie, un coleg din Armată a fost ucis la televiziune.

”Eu personal m-am oferit voluntar pentru că pe data de 23 decembrie la televiziune au fost împuscați mortal 8 militari, din care unul îmi era foarte bun prieten şi simțeam nevoia să ies din cazarmă.

Am mers pe stadionul de antrenament şi acolo ne-am întâlnit cu generalul Stănculescu care a venit cu două maşini cu completul de judecată şi de acolo am plecat la Târgoviște.

Până să ajungem acolo a fost o problemă în elicopter care trebuie spusă. Colegul care mă ținea de centură mi-a spus că Măgureanu avea pistol asupra lui”, mai spune Boeru la sursa citată.

Ionel Boeru mai povestește cum a fost ales de generalul Stănculescu să fie persoana care are misiunea execuției soțiilor Ceaușescu.

”Din 8 militari doar eu şi încă doi subofițeri am făcut parte din plutonul de execuție. Am fost anunţaţi de generalul Stănculescu că are nevoie de trei oameni foarte buni cu care să formeze acest pluton de execuție.

Când a spus treaba asta ‘cei mai buni’ s-a uitat în ochii mei şi am înţeles că e clar trebuie să fiu şi eu, la care cei doi din spate s-au oferit şi ei. Ni s-a spus de execuție după ce s-a ales locul. A fost înainte de proces”, adaugă militaru.