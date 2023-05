Ministrul Muncii, precizări despre mărirea pensiilor în acest an. Care sunt șansele renegocierii PNRR

Marius Budăi, ministrul Muncii, a afirmat că, în momentul de față, este prematură o discuție despre o eventuală nouă creștere a pensiilor în cursul acestui, pe lângă indexarea anuală prevăzută de către Legea pensiilor. Însă pe termen mai lung, se poate vorbi despre înlăturarea plafonării cheltuielilor cu pensiile, așa cum a fost prevăzută în PNRR, transmite .

Budăi: Plafonarea cheltuielilor cu pensiile, nefundamentată

Întrebat dacă pensionarii ar putea spera la o nouă majorare a pensiilor înainte de anul viitor, Budăi a spus că o asemenea discuție nu trebuie începută dacă nu există certitudinea finanțării. „Nu vrem să aducem speranțe pe care să nu le putem îndeplini. Am spus foarte clar, grijă noastră principala e să ducem programele la bun sfârșit, să ducem programul sprijin pentru românia la sfârșit, cardurile de alimente, suntem atenți la evoluția cifrelor. Eu în viață mea nu o să-mi permit să aduc vreo speranța seniorilor româniei pe care să nu o pot respecta”, a spus ministrul.

În schimb, pe viitor cheltuielile cu pensiile ar putea fi majorate dacă va fi eliminată plafonarea ponderii acestor cheltuieli în PIB la 9,4%, așa cum se prevede în Planul Național de Redresare și Reziliență, așa cum a fost convenit cu oficialii de la Comisia Europeană.

„Trebuie să știm cu toții că nu există – am verificat foarte atent legislația tuturor statelor membre UE – niciun fel de plafonare. Nu există niciun fel de plafonare, mai mult, nici în PNRR-urile altor state nu există astfel de plafonări”, a spus Marius Budăi.

Ministrul a învinuit precedentul guvern că a fost de acord cu includerea acestei prevederi în PNRR fără să există o fundamentare a restricționării cheltuielilor. „Trebuie să legi această plafonare, dacă totuși vrei să ai una, de o analiză de impact bine întocmită, ori la scrierea acestului PNRR la secret, descoperim tot felul de probleme. Nu există niciun fel de analiză, niciun fel de explicație. Eu când am avut onoarea să ajung la Ministerul Muncii, primul document pe care l-am solicitat, am cerut să mi se dea justificarea acestui fapt. Nu s-a găsit o asemenea justificare”, a spus ministrul.

Renegocierea, declanșată de guvernul de la București

Pe 24 aprilie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța că autoritățile de la București vor declanșa demersurile necesare pentru , fiind invocată schimbarea condițiilor de la data la care acordul inițial a fost parafat, fiind vorba îndeosebi de declanșarea războiului din Ucraina.

„Este mandatul pe care l-am primit din partea guvernului României. Avem această scădere a grantului cu 2,1 miliarde de euro, dar aceasta este ca urmare a creșterii economice pe care am avut-o în 2021 față de 2020. Obligația noastră ca stat membru este ca să operăm această scădere de grant și mai avem apoi lista de proiecte de investiții din capitolul Repower EU, precum și lista jaloanelor și țintelor care se încadrează în circumstanțe obiective și unul dintre aceste jaloane este și plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii”, spunea atunci Marcel Boloș.

De asemenea, comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a afirmat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că renegociere a PNRR ar fi posibilă, deși comisarul nu s-a referit explicit la pensii, ci la schimbarea alocărilor între diverse proiecte.

„ nu este lipsită de sens pentru că s-au mai întâmplat nişte crize între timp. Şi Comisia Europeană recomandă anumite proiecte pentru Repower EU, domeniul energiei. Nişte ajustări, permutări sunt legitime. De asemenea, dacă noi considerăm că anumite proiecte ambiţioase de infrastructură ar putea să nu se realizeze, ar fi păcat să nu spunem asta. Am zis întotdeauna că noi am pierdut bani europeni de infrastructură pentru că nu am admis repede şi la timp faptul că ceva nu poate fi gata, ca să se poată redirecţiona banii către proiecte care ar putea fi mature. Eu cred că există deschidere la nivelul Comisiei Europene”, a spus Vălean, citată de .