Ministrul muncii, veste bună pentru milioane de pensionari. Când se majorează pensiile în 2024: “Vor crește de două ori”

Ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat vineri seară la postul România TV că în anul următor pensiile românilor vor fi majorate în două etape, o dată de la 1 ianuarie, atunci când vor fi indexate cu rata inflației, și a doua oară în luna septembrie, atunci când va fi finalizat procesul de recalculare al pensiilor.

Pensiile, majorate cu 40% în septembrie

Ministrul PSD a explicat că majorarea de la 1 ianuarie cu rata inflației se face potrivit legii pensiilor în vigoare, urmând ca . Practic, prin recalculare, a spus ministra Simona Bucur, toate pensiile vor crește în medie cu 40%. Oficialul PSD a mai precizat că această majorare se va aplica la aproximativ 3 milioane de români.

ADVERTISEMENT

”În 2024, pensiile românilor vor crește de două ori. Prima dată de la 1 ianuarie, cu 13,8%. Valoarea punctului de pensie vă crește de la 1782 de lei, la 2032 de lei de la 1 ianuarie. Este o formă de echitate pentru fiecare român.

A doua parte va fi recalcularea pensiilor și aplicarea acesteia începând cu 1 septembrie. Atunci se vor primi noile taloane de pensie, cu pensiile recalculate. Atunci vorbim despre o creștere de 40% în medie. E important să se știe că niciun român nu va avea pensia mai mică și aproximativ 3 milioane de români vor avea pensiile crescute”, a declarat ministrul Simona Bucur Oprescu.

ADVERTISEMENT

Aceasta a precizat că toate calculele privind această majorare au fost deja discutate și aprobate împreună cu Banca Mondială și Comisia Europeană. Ministra a precizat că impactul bugetar al majorării inițiale din 1 ianuarie asupra bugetului asigurărilor sociale va crește de la 9,6 miliarde la 13,2.

„Am fost foarte chibzuiți și foarte atenți la sustenabilitate. Toate calculele au fost făcute cu partenerii noștri de la Banca Mondială și în acord cu reformele agreate cu Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT

În acest moment, colegii din Casa Națională de Pensii și cei din casele regionale sunt ocupați cu digitalizarea dosarelor, care este gata în proporție de 90%. Apoi vom realiza softul pentru recalculare, conform legii, apoi de la 1 septembrie vor fi puse în plată.

Împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor s-au făcut deja aceste evaluări. În acest moment avem un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei lunar, apoi, începând cu 1 ianuarie vom avea un impact de 13,2 miliarde. Nu suntem concentrați doar pe cât din PIB reprezintă această anvelopă, dar pensionarii trebuie să știe că suntem chibzuiți, astfel încât acest proces să fie sustenabil”, a mai declarat ministra muncii.

ADVERTISEMENT

Bani pentru pensii

Calculele făcute de FANATIK au arătat că prin de cumpărare din 2020. Mai mult, va rămâne deschisă și problema deficitului bugetului asigurărilor sociale, unde anul trecut analizele independente notau un deficit de peste 20 de miliarde lei, o mare parte din această sumă fiind pentru plata pensiilor speciale.

Acum, ministrul PSD a susținut că scopul Guvernului este să elimine acel prag de 9,6% din PIB, destinat bugetului asigurărilor sociale. Rămâne de văzut cum va fi structurat bugetul pe anul viitor pentru a putea acoperi majorările pensiilor, asta pentru că și anul viitor ținta de deficit, 3,5%, este foarte greu de atins. Totuși, majorarea a doua ar veni în luna septembrie, adică cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale.

”Este important să le spunem românilor că am avut oameni cheie lângă mine în negocierile cu Comisia Europeană, astfel încât să reușim să scoatem acel nenorocit de 9,4%, pentru a putea să creștem pensiile.

Eu nu am fost un ministru care doar a luat decizii, ci am fost parte a echipei, inclusiv la discuții extrem de tehnice, de 6-7 ore, și chiar de fiecare dată am simțit voința de a face pentru români”, a mai declarat Simona Bucur.

Aceasta a precizat că adoptarea noii legi a pensiilor, pusă în discuție săptămâna aceasta, este primul pas în eliminarea pragului de 9,4% pentru asigurările sociale și renegocierea PNRR-ului cu Comisia Europeană.