Ministrul Sportului, vizită-fulger la vestiar după gafa colosală din Polonia – Arabia Saudită 2-0! Imaginile au devenit virale. Video

Arabia Saudită nu a mai reuşit o nouă minune, după 2-1 cu Argentina, şi . Al doilea gol al polonezilor, marcat de Robert Lewandowski, a venit după o gafă uriaşă a unuia dintre jucătorii selecţionatei lui Herve Renard.

În minutul 82, când Polonia conducea Arabia Saudită cu 1-0, Robert Lewandowski a majorat scorul, după ce a profitat de o gafă uriaşă a lui Abdulellah Al-Malki. Atacantul Barcelonei .

La faza respectivă, Abdulellah Al-Malki a primit o pasă de la unul dintre colegii din defensivă, însă nu a fost atent şi a scăpat balonul, care apoi a ajuns la Robert Lewandoski. Vizbil afectat, mijlocaşul defensiv a avut parte de o vizită surpriză în vestiar.

Prinţul Abdulaziz bin Turki Al Saud, Ministrul Sportului din Arabia Saudită, a venit să-l consoleze pe Abdulellah Al-Malki. Oficialul l-a îmbărbătat pe jucătorul lui Al Hilal timp de mai multe minute, iar imaginile au devenit virale pe Twitter.

The Minister of Sports went and spoke with Abdullah Al-Malki after the game to support the player after a mistake which led to Lewandowski’s goal. Huge respect. ❤️

