Minivacanță pentru români la final de aprilie. Ce zile libere au mai rămas în 2023, potrivit calendarului oficial pe acest an. Următoarea oprire pe drumul vacanțelor: 1 Mai – Ziua Muncii. O mult așteptată pauză de o zi, care de această dată cade luni, astfel că românii vor avea 3 zile la dispoziție pentru mici și bere.

Minivacanță pentru români la final de aprilie

Potrivit calendarului oficial, , mai exact 2 iunie și 14 august, fiind vorba de punți între zilele deja libere și weekenduri. Angajatorii de la privat nu sunt obligați să îi lase acasă pe oameni, așa cum se întâmplă în cazul bugetarilor, însă sunt obligați să îi plătească suplimentar dacă îi cheamă la lucru.

Exceptând minivacanța de 1 mai, în 2023 românii vor mai avea liber de 1 iunie (Ziua Copilului), 4-5 iunie (a doua zi de Rusalii), 15 august (Adormirea Măicii Domnului), 30 noiembrie (Sfântul Andrei), 1 decembrie (Ziua Națională) și 25-26 decembrie (Crăciunul).

Românii sunt cei mai răsfățați români când vine vorba de zile libere, dacă e să analizăm cifrele oficiale. Dacă în România există 15 zile de sărbătoare legală pe an, spaniolii au, de exemplu, doar 8 zile libere. La rândul lor, , însă nu toate sunt nelucrătoare, conform

Belșugul zilelor libere nu se termină aici pentru români, care au drept de încă două zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, altele decât cele creștine, pentru persoanele cu religie diferită. Mai mult, angajații care vor lucra în aceste zile libere vor fi plătiți dublu.

De asemenea, potrivit Codului Muncii, românii mai pot beneficia de două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu. Totodată, legea oferă și alte zile libere, în care oamenii pot fugi de muncă, sub forma clasicului concediu de odihnă, care are o durată minimă de 20 de zile lucrătoare.

Mai mult, cei ce se căsătoresc au dreptul la cinci zile libere, iar cei care sărbătoresc nașterea sau căsătoria unui copil au dreptul la trei zile libere de la muncă. Tot cu 3 zile libere sunt recompensați și cei care au drame în familie, cum ar fi decesul unei rude de până la gradul al II-lea, inclusiv, conform Euronews.ro.

Partea proastă e că politicieni vor să lase milioane de angajați de la privat fără dreptul la aceste zile libere. Mai exact, zilele libere nu vor mai fi plătite ca și până acum, ci vor fi pur și simplu zile libere fără plată, asta după ce patronii s-au plâns că nu pot face față. În aceste condiții cel mai probabil românii vor rămâne cu cele 20 de zile de concediu.