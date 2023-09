Minunea anului! Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună! Foto

Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună! Am putea spune că este miracolul anului 2023 sau chiar cea mai mare minune de când cei doi au divorțat.

Ce miracol, ce minune! Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună!

Andreea Bălan și , cel despre care a spus, ironică, faptul că nu are de ce să fie invidioasă pentru cele câteva secunde în care apare, s-au afișat împreună! Marele miracol s-a produs în prima zi de școală a uneia dintre fetițele lor, Ella.

Ella a început școala astăzi, iar acest moment cu totul deosebit din viața micuței nu putea fi umbrit de absența unuia dintre părinți. Până la apariția imaginilor pe care FANATIK vi le prezintă, mulți dintre fanii cântăreței credeau că vedeta va absena din prima zi de școală a fiicei sale. Răutăcioșii au crezut că Andreea Bălan va alege să fie și în această zi specială alături de

Andreea Bălan și George Burcea le-au dat peste nas cârcotașilor! Au dovedit că au reușit să îngroape securea războiului de dragul copilelor pe care le au. Iar pentru acest gest, mulți îi vor felicita pe amândoi. Dincolo de orice război declarativ, bunăstarea fetelor primează!

Au lăsat orgoliile la o parte și au fost alături de fiicele lor, la deschiderea anului școlar

Analizând imaginile pe care Andreea Bălan și George Burcea le-au publicat pe paginile lor de Instagram, spunem că aceștia au stat destul de aproape. Au fost ca și lipiți, la deschiderea noului an școlar. De unde deducem asta? Ei bine, aceeași imagine din fața școlii e surprinsă de cei doi părinți din, practic, același unghi!

Primul dintre cei doi care a vrut să transmită bucuria primei zi de școală din viața Ellei a fost George Burcea. Actorul a scris un text emoționant pe Facebook. A fost mai rapid decât Andreea Bălan, și artista postând imagini alături de prințesele sale.

George Burcea a compus câteva cuvinte despre fiecare din cele două fete. Actorul se mândrește enorm cu ele și e vizibil pentru oricine că le iubește ca pe ochii din cap! Fostul soț al Andreei Bălan a avut cuvinte frumoase de scris despre Clara, care pășește azi în grupa mare. N-a uitat-o nici pe Ella Maya, care este în clasa întâi!

George Burcea, mesaje emoționante despre Ella și Clărița

„Timpul trece… Noi, cu greșeli și cu lecții noi de viață. Cu lacrimi și cu bucurii, creștem alături de copiii noștri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emoții că atunci când eu am pășit pentru prima dată în școală. Să o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă. Pe noi să ne ajute să îi putem oferi tot ceea ce ea are nevoie”, a notat George Burcea la alături de fata cea mare, Ella.

Cât despre Clărița, așa cum o alintă Andreea Bălan, George Burcea a spus că abia așteaptă să pășească pe urmele surorii mai mari. Mezina familiei este, deocamdată, în grupa mare. La cum trece timpul, așa cum remarcă actorul, mai e un hop și intră și Clara într-a-ntâia!

„Domnișoara șoricel Clara a pășit în grupa mare. Sunt sigur că nici nu voi clipi bine, iar ea va fi în clasa I. Până atunci ne bucurăm cu toții de toate. Doamne ajută să îi fie cu zâmbete și dragoste”, a scris George Burcea la cea de-a doua imagine urcată pe aceeași rețea socială, în care apare alături de micuță.