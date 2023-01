Minunea blondă a atletismului. Austriaca Ivona Dadic încinge arenele în competițiile de heptatlon. Fotografii incitante

Atletismul este unul dintre cele mai urmărite sporturi de pe planetă, însă când vine vorba de heptatlon lucrurile nu mai stau atât de simplu. Lumea nu este obișnuită să stea să urmărească un concurs ce se întinde pe două zile și care are mai multe probe de trecut. Dar, odată cu apariția frumoasei Ivona Dadic, lucrurile s-au schimbat mult în bine.

Ivona Dadic, minunea blondă a atletismului. Primul succes i-a schimbat drumul în viață

Superba blondă, care încinge arenele în competițiile atletice, s-a născut la Wels (Austria), într-o zi de iarnă, între Crăciun și Anul Nou. Era 29 decembrie 1993, când Ivona Dadic apărea pe lume. Părinții săi Nine și Danica Dadic sunt originari din Croația, dar au fost nevoiți să părăsească țara la începutul anilor ’90 din cauza războiului din regiune și s-au stabilit în Austria.

Crescută într-un stil libertin, Ivona a fost încurajată de părinți să facă sport. Alegerea a fost una simplă: atletism. Și asta pentru că micuța blondă a dovedit calități ieșite din comun încă din primii ani de viață. Chiar ea povestește faptul că antrenamentele fac parte de viața ei de când se știe.

La 9 ani a câștigat premiul 1 la o competiție atletică desfășurată în regiunea unde locuia. Nimic spectaculos în acest lucru, însă acel concurs avea să-i schimbe radical viața. Și asta pentru că în tribune se afla actualul ei antrenor, cel care venise să caute noi talente. Iar atunci când a văzut naturalețea cu care Ivona Dadic a evoluat nu a avut niciun dubiu în privința ei și a luat-o sub aripa sa.

A urmat o perioadă de antrenamente intense, iar la 14 ani a început să meargă la o școală de sport în apropiere de Linz. Lucrurile s-au schimbat radical pentru puștoaica din Wels, deoarece de aici nu a mai fost cale de întors. Atletismul era clar că va fi viitorul ei.

Tocmai pentru că Ivona excela în mai multe discipline ale atletismului, antrenorul său i-a propus să încerce să meargă către heptatlon. Convinsă că este alegerea corectă, sportiva a urmat acest drum și bucuriile nu au întârziat să apară. A câștigat mai multe concursuri naționale de seniori, în ciuda faptului că nu trecuse încă de anii junioratului.

După un loc 10 obținut la Europenele de juniori în 2011, pentru Ivona Dadic a urmat anul următor marea încercare: de la Londra. Așteptările nu era mari pentru puștoaica de 18 ani, astfel că încheierea concursului pe locul 25 nu a fost o mare dezamăgire. Sportiva cu origini croate a înțeles că este greu să intri în luptă cu marile atlete ale lumii, dar și-a propus să muncească mai mult pentru a avea șanse crescute la următoarele competiții.

Următorii ani i-a dedicat întrecerilor pentru sportivii sub 23 de ani și așa a venit prima medalie importantă din carieră. Bronz la Europenele U23 de la Tallinn, în 2015, după ce în urmă cu doi ani, în aceeași competiție, la Tampere, încheiase pe poziția a 5-a.

Patru medalii la competiții de top pentru Ivona Dadic

Odată încheiată perioadă de juniorat, Ivona Dadic a trecut cu arme și bagaje la senioare. Doar că startul a fost ratat din cauza unei accidentări care a ținut-o departe de pista de concurs câteva luni bune. În ciuda acestui ghinion, blonda știa că s-a pregătit foarte bine și va reuși să revină în forță. Iar prima apariție printre granzi după acele probleme medicale nu a dezamăgit-o deloc.

Și asta pentru că a început cu o medalie de bronz la Europenele din 2016 de la Amsterdam. Însă, la s-a dovedit că mai are mult de lucru până la a-și atinge visul suprem. A încheiat concursul de la Rio de Janeiro pe locul 21, dar și-a promis că patru ani mai târziu va fi mult mai bine. Iar tot ce a urmat a fost pentru a ajunge la Tokyo în cea mai bună formă.

Au urmat două medalii de argint extrem de importante, la Europenele de sală de la Belgrad, în 2017, și la Mondialele de sală de la Birmingham un an mai târziu. Apoi două locuri 4: la Europenele de la Berlin, în 2018, și la întrecerile continentale de sală de la Glasgow, în 2019. Era clar că Ivona Dadic este pregătită să dea marea lovitură la

Numai că o nouă accidentare i-a dat planurile peste cap. Norocul a fost însă de partea ei de data aceasta, deoarece marea competiție din capitala Japoniei a fost amânată un an din cauza pandemiei de Covid-19. Și-a continuat recuperarea, însă problemele medicale i-au afectat pregătirea.

Cu puțin înainte de plecarea spre Tokyo a prins un loc 4 la Europenele de sală de la Torun și speranțele se aprindeau din nou. Lipsa de concursuri s-a văzut la Jocurile Olimpice, acolo unde a terminat abia pe locul 8. A urmat o nouă promisiune pentru sportiva cu origini croate: să atace medalia olimpică în 2024, la Paris.

Ivona Dadic are Austria la picioare

Cea mai importantă heptatlonistă din Austria, Ivona Dadic este fericită cu ceea ce face, deși recunoaște că nu este deloc ușor din punct de vedere fizic, mai ales că trebuie să concurezi în șapte probe în doar două zile, iar acest lucru poate duce ușor la extenuare. Cu toate acestea, austriaca mărturisește că a se chinui în timpul probelor este un lucru distractiv. Ea recunoaște că îi plac toate disciplinele din heptatlon, dar preferata sa rămâne cursa de 800 de metri, acolo unde de cele mai multe ori simte cea mai mare durere.

Dadic știe că mai are de lucrat în proba de 100 metri garduri, acolo unde consideră că poate să-și îmbunătățească timpii, și la săritura în înălțime, unde nu are constanță în rezultate. Dar, în același timp, crede că-și poate îndeplini visul pentru că are aproape doi oameni extrem de importanți: antrenorii Philipp Unfried și Gregor Hogler.

Rezultatele sunt unele excepționale pentru Austria, care nu are tradiție în heptatlon, iar acest lucru i-a adus o serie de premii importante în afara arenei. A fost aleasă cel mai bun sportiv austriac în anul 2020, iar în 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021 a primit titlul de atletul anului în Austria. Notorietatea sa a trecut granițele atletismului și, în 2021, a fost invitată să aducă trofeul pe stadionul din Klagenfurt la finala Cupei Austriei de fotbal, în care FC Salzburg a învins LASK, scor 3-0.

Toate acestea i-au adus un contract important cu firma de echipament sportiv Puma și a fost invitată la un eveniment de mare amploare la Paris, alături de alte sportive de renume care sunt sponsorizate de celebra firmă germană. După cum povestește chiar ea, a fost o zi de excepție alături de alte nume mari ale sportului mondial.

Pierderea uriașă care a întărit-o pe Ivona Dadic

O familistă convinsă, Ivona Dadic își petrece majoritatea timpului liber cu părinții, cei care au susținut-o încă de la primul antrenament și care sunt alături de ea la toate competițiile. Din nefericire, frumoasa blondă a trecut printr-o mare tragedie în 2008, când și-a pierdut fratele într-un accident rutier. A decis să poarte la gât o cruciuliță care are înăuntru o fotografie cu Ivan și crede că acest mic talisman îi poartă noroc. „Vreau ca el să fie întotdeauna cu mine. Îmi este foarte dor de el”, a dezvăluit sportiva austriacă. La doi ani după tragica întâmplare, Ivona a decis să-și tatueze o cruce pe brațul stâng, iar în interior a trecut numele fratelui său.

„Familia mea este întotdeauna aproape de mine la întreceri. Impresionant este faptul că toate rudele mele din Croația și Austria se uită la televizor și mă susțin atunci când concurez. Pe lângă talismanul cu fratele meu, am obiceiul ca la concursuri să îmi vopsesc unghiile în roșu-alb-roșu, culorile de pe steagul Austriei” – Ivona Dadic

La 28 de ani, Ivona Dadic este una dintre cele mai frumoase atlete ale momentului, iar acest lucru o ajută foarte mult în relația cu fanii pe rețelele de socializare. Și asta se vede cel mai bine din numărul de persoane care îi urmăresc conturile.

Pagina sa de Instagram a ajuns să aibă aproape 235.000 de urmăritori, iar pe Facebook se apropie de 120.000 de fani. Și pentru a veni în sprijinul celor care sunt alături de ea și vor să știe cât mai multe lucruri, atleta și-a făcut și o pagină de internet unde își prezintă amănunțit toate performanțele și concursurile unde urmează să participe.