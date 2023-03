”Minunea” din Ferentari. Cel mai sărac sector își ”dotează” Poliția Locală cu o siglă din panouri LED, de 50.000 de euro

Cel mai sărac sector al Capitalei își înzestrează Poliția Locală cu un panou luminos pentru care va plăti peste 50.000 de euro. ”Minunea din Ferentari” va ajuta cetățenii să găsească mai ușor sediul instituției și să rețină numărul unic de urgență.

Poliția Locală Sector 5 va avea o siglă luminoasă de 15 metri

Primăria Sectorului 5 a anunțat prin intermediul platformei SEAP că va achiziționa prin procedură de cumpărare directă ”un panou signalistică publicitară luminoasă LED pentru exterior” cu dimensiuni 96 x 1.440 cm, pentru Poliția Locală Sector 5.

ADVERTISEMENT

Oferta a apărut pe platforma electronică de achiziții publice pe data de 15 martie 2023, la valoarea de cumpărare 264.700 lei (53.742,92 euro), și a primit răspuns după doar 9 minute. Societatea care și-a asumat contractul se numește SC Crisco SRL, este din județul Prahova și, potrivit paginii oficiale, este specializată în producția și distribuția de saci, folii, pungi, sacoșe și benzi de avertizare.

Pentru această sumă, societatea s-a obligat să realizeze un proiect tehnic, documentație de obținere avize și autorizare, precum și panoul video de exterior format din 15 module interconectate. De asemenea, firma contractantă va asigura transportul, montajul și punerea în funcțiune a panoului.

ADVERTISEMENT

Primăria Sectorului 5: ”Panoul va asigura o localizare mai rapidă și ușoară a instituției”

Potrivit unui pentru FANATIK, panoul LED va fi amplasat la sediul Direcției de Ordine Publică și Circulație pe Drumuri Publice, situat în Calea Ferentari, nr.7 ”pentru a putea asigura o localizare rapidă și ușoară a instituției, dar și pentru a facilita transmiterea de informații utile cetățenilor, precum numărul unic de urgență sau numărul de telefon al Serviciului Dispecerat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală”.

Legat de preț, reprezentanții PS5 susțin că valoarea estimată a achiziției a fost determinată în urma prospectării realizate în catalogul , iar investiția a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local nr 2/26.01.2023.

ADVERTISEMENT

Alexandru Dimitiriu, consilier sector 5: ”E evident că e o măgărie”

Alexandru Dimitriu, din partea USR, a asistat la ședința în care a fost aprobată această investiție și a explicat pentru FANATIK modul în care s-a luat decizia.

”Hotărârea 2/2023 este cea prin care s-a aprobat bugetul pentru acest an. În realitate, un fals grosolan, pentru care am depus plângere penală.

ADVERTISEMENT

Eu am semnalat că anexele pe care urma să le votăm nu erau indicate sau lipseau cu desăvârșire, ceea ce este ilegal, pentru că nu poți să adopți o hotărâre prin care votezi ceva ce nu există. Am cerut lămuriri, însă nu au fost în stare să mi le dea și chiar am fost jignit. Cu toate acestea, PSD, PNL și PPUSL au votat, iar ulterior, în actul oficial, au apărut și anexele.

ADVERTISEMENT

Cât despre achiziția acestui panou, este evident că e o măgărie. Deși prețul nu e disproporționat, dacă vorbim de oportunitate, e clar că aceasta nu există. Nu ai nevoie de un panoul LED de un metru și jumătate pentru a afișa două numere de telefon”, a explicat Alexandru Dimitiriu.



Prețul achiziției, la limita plafonului maxim stabilit prin lege, pentru achiziții directe

”În plus, și prețul fixat, exact sub plafonul maxim pentru achiziții directe, indică faptul că lucrurile nu sunt întâmplătoare”, a declarat Alexandru Dimitriu pentru FANATIK.

Pragul maxim pentru achiziții directe a fost modificat, la data de 12 septembrie 2022, la 270.120 lei (fără TVA), respectiv cu 5.420 de lei mai mult decât a stabilit Primăria Sectorului 5 pentru cumpărarea panoului LED.

Raportul de necesitate al Poliției Locale Sector 5, emis la o lună și jumătate după HCL

Pe de altă parte, reprezentanții PS5 spun că nu ei au propus această cheltuială, ci doar au plătit banii. Aceștia susțin că propunerea respectivă a venit din partea beneficiarului, respectiv a Poliției Locale sector 5.

”Utilitatea sistemului este descrisă în urma Referatului de necesitate DGPL 81/09.03.2023”, se arată în răspunsul Primăriei Sectorului 5 pentru FANATIK. În mod bizar, referatul de necesitate este emis la o dată ulterioară Hotărârii de Consiliu Local indicat în răspuns (26 ianuarie 2023) și cu mai puțin de o săptămână înainte de data licitației (15 martie 2023).

Panoul LED, cu o lungime de aproape 15 metri, urmează să fie amplasat la sediul Poliției Locale în aproximativ 45 zile de la semnarea contractului cu furnizorul.