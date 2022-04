CS Mioveni – Dinamo, Live video ora 20:30. De doi bani speranță pentru „câini”. Echipele probabile

Meciul CS Mioveni – Dinamo are loc vineri, 15 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 5-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. Înaintea acestei etape, argeșenii ocupă locul 12, cu 22 de puncte, Dinamo are numai 13 și se află pe locul 14.

Unde se joacă meciul CS Mioveni – Dinamo, din etapa a 5-a a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1

Întâlnirea CS Mioveni – Dinamo se dispută vineri, 15 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Orășenesc din localitatea argeșeană, în etapa a 5-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. Este un meci extrem de important pentru ambele echipe, care vor să evite locurile 13-14, ce duc la un dublu baraj cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off-ul de promovare din Liga 2.

Deși au fost extrem de dezamăgiți de rezultatul din ultima etapă a echipei lor, suporterii „alb-roșiilor” promit să însoțească într-un număr destul de mare la acest meci al ultimelor speranțe.

Cine transmite la TV partida CS Mioveni – Dinamo

Partida CS Mioveni – Dinamo se joacă vineri, 15 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Orășenesc al echipei argeșene, în și va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Plus, post care, la fel ca seria de Look Sport își va schimba în scurt denumirea în Prima Sport. O mai puteți urmări și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mioveni, se anunță pentru vineri, 15 aprilie, o vreme foarte caldă, cu o maximă a zilei care va urca până la 23 de grade, iar seara, la ora jocului, vor fi minim 17 grade. Abia de sâmbătă vremea se va strica total, ploaie și maxime de 8-9 grade. Arbitrul Adrian Cojocaru din Galați va conduce acest meci.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CS Mioveni – Dinamo

Nu sunt probleme importante de lot în cele două echipe, care să aibă un impact esențial îl alcătuirea de către antrenorii Alexandru Pelici și Dușan Uhrin a celor mai bune distribuții de joc. La Dinamo, tehnicianul ceh nu mai știe pe cine să bage în poartă, după ce Mihai Eșanu a gafat grav cu FC U Craiova 1948.

, afirmând că pentru el meciul de la Mioveni ar putea fi ultimul la Dinamo în acest al treilea mandat, dar a explicat imediat ce a vrut să spună, prin faptul că fiecare meci este ca o finală și oricând ar putea fi anunțat că poate pleca.

Echipele probabile la CS Mioveni – Dinamo

CS Mioveni: I. Popescu – I. Rădescu, A. Scarlatache, Garutti, Șerbănică – Buziuc, Lixandru, L. Dumitriu, R. Trif – B. Rusu, Tomczyk. Antrenor: Alexandru Pelici

I. Popescu – I. Rădescu, A. Scarlatache, Garutti, Șerbănică – Buziuc, Lixandru, L. Dumitriu, R. Trif – B. Rusu, Tomczyk. Alexandru Pelici Dinamo: Eșanu – Grădinaru, Aloe, Carp, Moura – Bani, Răuță, Pierret, St. Filip – Morar, Irobiso. Antrenor: Dusan Uhrin

Cote la pariuri la jocul CS Mioveni – Dinamo

Casele de pariuri nu par a mai crede prea mult în posibilitățile de evitare a locului de baraj pentru Dinamo. Motiv pentru care acordă cota de 2,05 la victorie celor de la Mioveni, iar „câinilor roșii” un destul de tentant 3,70. Șansă dublă „X2” are cotă 1,80, iar un gol înscris de Dinamo ajunge la cota de 1,65.

Cele două echipe s-au întâlnit anul acesta, de două ori, în sezonul regulat și rezultatele nu sunt deloc încurajatoare pentru echipa lui Dușan Uhrin. CS Mioveni a reușit să obțină victoria atât pe teren propriu, cu scorul de 2-1, cât și la București, unde s-a impus cu 1-0.