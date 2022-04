Dinamo stă să explodeze după înfrângerea cu FC U Craiova 1948: „E frustare multă, nervi... E greu să vorbești optimist”

, în etapa a patra din play-out-ul Casa Pariurilor Liga 1, și a rămas pe locul 14, cu 13 puncte, nouă mai puține decât Chindia Târgoviște, prima echipă aflată deasupra liniei roșii.

Dinamo a pierdut și ultimul tren pentru salvarea directă de la retrogradare. „Câinii” își pun toate speranțele în baraj

Cosmin Matei își punea toate speranțele în meciul cu oltenii. Playmakerul dinamovist credea că o victorie ar putea relansa lupta la retrogradare. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar s în primul eșalon.

„Aveam nevoie de victorie să sperăm la o salvare directă. Șansele s-au diminuat. Trebuie să rămânem în continuare pozitivi, să ajungem în cea mai bună formă fizică și mentală pentru finalul sezonului.

Noi sperăm, dar e greu, sunt multe puncte de recuperat. Aveam o șansă bună să ne apropiem, dar nu s-a întâmplat.Am început bine, dar ne-am retras. Am intrat în jocul lor cu mingi lungi.

Așa am și pierdut, după o minge lungă. E dificil să pierdem în minutul 90. Nu știu dacă un egal ne ajută. Nu știu ce s-a întâmplat la final, un mic conflict, se mai întâmplă.

Personal, nu cred că s-a gândit nimeni la retrogradare și suntem încrezători că putem menține Dinamo în prima ligă. Este o situație dificilă. Au fost multe schimbări și la nivel de staff, și la nivelul jucătorilor. A fost dificil să se creeze omogenitate. Acest lucru s-a văzut și ne-a dăunat în joc”, a declarat Cosmin Matei, după Dinamo – FC U Craiova 1948 1-2.

Mihai Eșanu: „Sperăm până la capăt!”

Spre deosebire de Matei, Mihai Eșanu e ceva mai optimist. în Ștefan cel Mare, având în vedere că putea interveni la ambele goluri ale oltenilor.

„Atâta timp cât sunt șanse matematice, eu și noi ca echipă sperăm, până la capăt vom spera și cred că dacă vom câștiga toate meciurle și ne vor ajuta și alte rezultate sunt șanse.

E adevărat, e greu să vorbești optimist când nu stai la mâna ta. stăm la mâna rezultatelor. Și a noastră, dar și a rezultatelor. Vom face tot ce depinde de noi și dacă nu vom reuși vom salva echipa la baraj.

Am început nu bine, extraordinar. vorbeam atunci când ne bucuram că în sfârșit am reușit să începem și noi din primul minut să dam gol. Până la pauză ne-au dominat așa un pic, la pauză am vorbit să nu greșim, că dacă nu greșim nu vor reuși să înscrie.

Din pacate două faze fixe… două goluri, nu contează cum sunt, sunt 2 goluri , am pierdut 2-1 și aia a fost soarta meciului. Și noi speram, de asta e și mai frustrant. Veneam după rezultate bune , pregătire bună și din păcate nu am reușit să o ținem pe aceeași linie.

Nu am făcut ce am vorbit la pauză, nu am reușit să nu greșim, am greșit, ne au taxat și am pierdut. E frustrare multă, nervi, dar sper de mâine să ne concentrăm și să fim toți la fel de optimiști. Doar așa putem să avem șanse în continuare”, a declarat Mihai Eșanu la finalul meciului.