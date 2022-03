CS Mioveni – Universitatea Craiova, Live video ora 17:30. Puncte importante pentru obiective diferite. Echipele probabile

Meciul CS Mioveni – Universitatea Craiova are loc miercuri, 2 martie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei a 29-a, penultima, a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1. Înaintea acestei partide argeșenii ocupă locul 13, cu 29 de puncte, iar oltenii se află pe treapta de bronz, cu 48 de puncte dar mai au nevoie de un punct pentru a fi matematic în play-off.

Unde se joacă meciul CS Mioveni – Universitatea Craiova

Confruntarea CS Mioveni – se desfășoară miercuri, 2 martie, de la ora 17:30, pe Stadionul Orășenesc din localitatea argeșeană și este extrem de importantă pentru ambele echipe. Gazdele au nevoie de puncte pentru a ieși de pe locul de baraj, oaspeții pentru a-și securiza poziția în grupul primelor șase echipe care se vor bate la titlu și la cupele europene.

Mioveni, care între timp a devenit o a doua casă și pentru Rapid, este un stadion unde nu avem o mare afluență de spectatori, pentru că în județul Argeș echipa cea mai iubită se află la Pitești. Dar de această dată sigur va fi public mai numeros, pe de o parte pentru că Universitatea Craiova e un brand care atrage, pe de alta pentru că sigur la stadion vor fi și destui fani ai oaspeților. Toți nu pot intra decât fie cu certificat COVID, fie cu test negativ PCR sau antigen.

Cine transmite la TV partida CS Mioveni – Universitatatea Craiova

Partida CS Mioveni – se joacă miercuri, 2 martie, de la ora 17:30, pe Stadionul Orășenesc din orașul unde se fabrică automobilul Dacia, contează pentru etapa a 29-a a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1 și va fi televizată în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport 1. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și la Mioveni vremea este urâtă, cu cer acoperit și temperatură maximă de 4-5 grade la orele amiezii, în jur de un grad la ora partidei, cu posibilități de precipitații, ploaie, lapoviță sau chiar ninsoare. Acest joc foarte important a fost încredințat arbitrului Marian Barbu din Făgăraș.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CS Mioveni – Universitatea Craiova

Antrenorul Alexandru Pelici, unul dintre cei mai lăudați tehnicieni din prima divizie pentru faptul că a construit o echipă care ia greu gol și e un adversar dificil pentru oricine, poate fi mulțumit de faptul că are la dispoziție toți lotul, pentru a alcătui cel mai bun unsprezece.

Omologul său de pe banca Universității, Laurențiu Reghecampf, nu e la fel de liniștit. Oltenii au în continuare absențe importante în aproape toate compartimentele. În apărare, Găman și Marius Constantin continuă să fie out, la mijloc francezul Houri, iar în atac puternicul vârf bosniac Elvir Koljic.

În plus, și tehnicianul „Științei” se confruntă cu mari probleme medicale. din cauza unei răceli foarte puterncie, a trecut pe antibiotice și se speră ca el să fie prezent pe bancă la meciul de la Mioveni.

Echipele probabile la CS Mioveni – Universitatea Craiova

CS Mioveni : I. Popescu – Garutti, Scarlatache, I. Balaur – Rădescu, L. Dumitriu, Vereș, Burnea – Dat, B. Rusu, Buziuc. Antrenor: Alex Pelici

: I. Popescu – Garutti, Scarlatache, I. Balaur – Rădescu, L. Dumitriu, Vereș, Burnea – Dat, B. Rusu, Buziuc. Alex Pelici Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Papp, Screciu, Bancu – A. Crețu, Mateiu – Cîmpanu, Nistor, Gustavo – A. Ivan. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Universitatea Craiova vrea al cincilea succes consecutiv

Ambele echipe se tem una de alta. Craiovenii spun că Mioveni este una dintre cele mai bine organizate echipe din Casa Pariurilor Liga 1 și este foarte greu să găsești breșe în jumătatea lor de teren. Însă își doresc mult să bifeze al cincilea succes consecutiv, ultima serie de victorii pe bandă rulantă fiind în tur, când au legat șase la rând, după care a urmat o prelungită serie fără victorii.

Alexandru Pelici a spus despre acest meci faptul că nu va schimba în nici un fel planul tactic de închidere a tuturor culoarelor către poarta lui Popescu, dar că echipa sa va fi atentă la jocul defensiv fără a neglija și posibilitățile care s-ar putea ivi pe contraatac de a surprinde defensiva adversă.

Cote la pariuri la jocul CS Mioveni – Universitatea Craiova

Are echipa argeșeană defensivă bună, dar pentru bookmakeri seria de patru victorii la rând a alb-albaștrilor pare mai convingătoare în a stabili cotele acestui meci. Universitatea Craiova are cote excelente pentru victorie, variind între 1,80-1,90, în funcție de agenții, iar gazdele pentru trei puncte de aur ar primi cote între 4,30-4,40. Șansă dublă 1X valorează 1,90 iar un gol înscris de Mioveni, tocmai știindu-se că înscrie greu, are aceeași cotă.

Între Universitatea Craiova și CS Mioveni în formula actuală a oltenilor există doar meciul tur. Argeșenii s-au mai duelat de două ori cu echipa Băniei în urmă cu șapte ani, dar acea era Craiova patronată de Adrian Mititelu. Interesant este că meciul tur a ieșit clar din tiparele partidelor echipei lui Alexandru Pelici, pentru că s-a terminat cu un greu de anticipat 5-2 la Craiova pentru gazde, cu Andrei Ivan pe post de Lewandowski, cu nu mai puțin de patru goluri înscrise!