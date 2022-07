Mirabela Dauer, în formă maximă și la 75 de ani. Care este cea mai mare frică a îndrăgitei cântărețe

Mirabela Dauer este în formă maximă la 75 de ani, dar se teme de ce ar putea să i se întâmple odată cu înaintarea în vârstă. Cântăreața a trecut prin momente dificile acum câțiva ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer la rinichi.

Care este cea mai mare teamă a Mirabelei Dauer

În urmă cu câteva luni, îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a dezvăluit care .

Mirabela Dauer este o persoană foarte activă, care iubește foarte mult viața și își menține spiritul tânăr, dar se teme de faptul că ar putea avea o bătrânețe dificilă.

Vedeta nu vrea să devină o povară pentru oamenii dragi, în cazul în care s-ar îmbolnăvi, la un moment dat.

“Nu pot să spun că eu mă iubesc. Eu nu mă iubesc, stau prost, dar am grijă de mine. Eu iubesc foarte tare viața.

Și atunci, pentru că nu vreau să mor, nu vreau să zac, ca prietenii mei și oamenii mei dragi să aibă grija mea… Eu nu vreau să fiu o povară, atunci, am grijă de mine.”, a declarat Mirabela Dauer la Vorbește lumea, de la Pro TV, în urmă cu câteva luni.

Cum se menține în formă maximă artista, la 75 de ani

La 75 de ani, arată la fel de bine și a dezvăluit care este secretul care o ajută să-și mențină aspectul fizic de invidiat. Artista are o rutină de mai bine de 50 de ani și nu se abate de la aceasta.

Mirabela Dauer merge lunar la tratamente de cosmetică, iar acum colaborează cu un medic estetician din București.

La început, cântăreața zbura cu avionul la Târgu Mureș pentru a-și efectua tratamentele, însă medicul ei de atunci s-a mutat în Ungaria, așa că și artista a fost nevoită să se orienteze către altcineva.

Din cauza pandemiei, vedeta a recunoscut că nu s-a mai ținut de aceste tratamente lunar.

“De la 25 de ani mă duc la cosmetică. Primii ani, mă duceam cu avionul în fiecare lună, la Târgu Mureș.

Acolo am început, după care ea ( n.r medicul estetician) a plecat în Ungaria și am rămas aici. Acum, cu pandemia, am mai sărit câte o lună”, a explicat Mirabela Dauer la Pro TV, în emisiunea moderată de Adela Popescu.

În plus, vedeta merge săptămânal la masaj pentru relaxare. Are programate trei ședințe în fiecare săptămână și sunt foarte rare momentele în care face doar două. Are foarte multă nevoie de masaj, din moment ce merge foarte mult oe jos și are dureri de picioare.

“Masaj fac, de trei ori pe săptămână. Foarte rar nu fac decât de două ori. Eu sunt dependentă de masaj, deci sunt disperată. Că mă dor picioarele, că merg mult pe jos.”, a mai spus cântăreața.

Mâncarea este foarte importantă pentru Mirabela Dauer, care nu sare niciodată peste micul dejun. Până anul trecut, artista obișnuia să bea apă cu lămâie în fiecare dimineață, obicei la care a renunțat în urma recomandărilor medicului.

Cum a reacționat Mirabela Dauer când a aflat că are cancer

Mirabela Dauer , în urmă cu aproximativ cinci ani. Vedeta a aflat de această boală cumplită în 2017.

După aflarea acestui diagnostic cumplit, cântăreața a spus că toți prietenii au părăsit-o, doar Dumnezeu și alte câteva persoane apropiate fiind alături de ea în cea mai grea perioadă din viață.

Cel care a anunțat-o de cancer este un bun prieten al vedetei, care este medic. La scurt timp după ce a aflat diagnosticul, Mirabela Dauer a decis să se opereze.

Cei mai mulți nu s-au așteptat ca solista să treacă cu bine peste intervenția chirurgicală. Artista a fost curajoasă în acea perioadă și a avut mereu speranța că totul se va termina cu bine, lucru care s-a și întâmplat.

“M-a întărit Dumnezeu. E singurul care a stat lângă mine. Am avut 2-3 persoane care au stat lângă mine, dar aia e altceva, e sufletul meu, prietenii mei câțiva. Prietenii ăia, hora aia mare de prieteni care stăteau, ciuguleau în jurul meu a dispărut. (…)

Avem speranța că voi trece peste boală. Doctorul meu, care de fapt, e un prieten foarte bun, care are 38 de ani, Andrei, el a descoperit.

Când mi-a zis era mai prăpădit ca mine, era praf, se dădea de ceasul morții. S-a dat cu capul de ziduri, nu mai știa și a venit la mine după o săptămână să-mi spună… nici nu-mi răspundea la telefon.

Eu făcusem ‘ce ai dragă de nu mai vorbești cu mine?’. Păi am avut aia, tot o lălăia cu mine… știi că pe mine nu mă ține chestia asta, spune-mi adevărul. Și a venit într-o sâmbătă la mine și mi-a zis ‘fato, ai cancer’.

La care eu, în inconștiența mea normală, ‘da și ce facem acum’? Eu zâmbind, iar el se gândea dacă mai sunt normală sau am avut un șoc”, a mărturisit Mirabela Dauer în cadrul podcast-ului Lucruri simple, găzduit de Horia Brenciu.