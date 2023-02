Miracol după cutremurul din Siria și Turcia. Un copil de 5 ani, găsit în viață sub moloz

Băiețelul a ajuns prins sub dărâmături după ce casa sa s-a prăbușit în timp ce dormea. Salvatorii au reușit să vadă doar trei degete de la picioare, care ieșeau printre tijele de fier într-un morman de moloz.

Salvatorii au reușit să-l scoată pe Ahmed de sub o placă uriașă de beton, după ce casa sa s-a prăbușit în urma cutremurului puternic de 7.8 grade din Turcia și Siria. Conform The Telegraph, Căștile Albe siriene, așa cum sunt numiți salvatorii, au folosit un burghiu pneumatic pentru a-l scoate pe băiat de sub fiare și beton.

Vizibil rănit și speriat, băiatul este luat în brațe de un salvator și dus în siguranță la ambulanță, unde primește o mască de oxigen. În imagini se vede cum un medic îl ține în brațe și-l consolează în liniște cu cuvântul ”yalla” (haide).

sau familia sa, deși e clar că această familie fusese deja strămutată de războiul brutal din Siria, în satul Qatma la nord de Alep.

Din păcate Ahmed este unul dintre copiii norocoși, existând mulți alți micuți care au murit striviți și sufocați sub clădirile dărâmate. Multe victime prinse sub dărâmături fac apel la familie pentru a fi salvați cu ajutorul rețelelor sociale.

se folosește de aceste date și a creat o hartă cu locația lor în timp real, pentru a fi mai ușor găsiți de salvatori. Una dintre aceste postări a ajuns virală.

