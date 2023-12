Miracolele de care a avut parte Ecaterina, fiica părintelui Nicolae Dima. Fata de 12 ani a fost operată pe creier, după ce i s-a descoperit o boală nemiloasă: „A fost într-o zi neagră!”

Ecaterina Dima, singura fiică a preotului Nicolae Dima, a trecut prin momente foarte grele în ultimul an. Adolescenta de 12 ani a intrat în comă în urma unei operații pe creier. Ea fusese diagnosticată cu o tumoră cerebrală. Tatăl ei a oferit acum mai multe detalii despre starea de sănătate a fetei!

Fiica părintelui Nicolae Dima a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală

Prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, părintele Nicolae Dima s-a destăinuit și a povestit experiența dură prin care a trecut fiica lui, Ecaterina Dima. Anul trecut, , după ce a acuzat dureri insuportabile de cap.

După analize amănunțite, Ecaterina a fost diagnosticată cu tumoră cerebrală. A fost operată pe creier și a intrat în comă. Timp de două luni și jumătate, fetița a fost în comă. În tot acel timp, tatăl ei, părintele Nicolae Dima, s-a rugat la Dumnezeu pentru salvarea fiicei sale.

A fost operată pe creier

Atunci, medicii spuneau că sunt slabe șanse să trăiască, ținând cont că trecuse prin două stopuri cardio-respiratorii. Cu toate acestea, Ecaterina și-a revenit miraculos, iar starea ei de sănătate se îmbunătățește pe zi ce trece.

În vara acestui an, ea a făcut primii pași de una singură, însă recuperarea va fi una lungă și anevoioasă. Din păcate, terapiile de care are nevoie Ecaterina costă peste 200.000 de euro.

„Acum un an și puțin, am trăit un lucru despre care mulți dintre telespectatorii dumneavoastră știu deja. Fiica mea, care avea atunci doar 11 ani, acum are 12 și se pregătește să împlinească 13 în februarie, a trecut printr-un episod extrem de dur, tragic. A făcut o criză de hidrocefalie, adică presiunea în creier, în cutia craniană, datorată acumulării de lichid cefalorahidian, și asta s-a produs din cauza unei formațiuni tumorale.

Tumoră ni s-a spus la început. S-a dovedit mai târziu că era, de fapt, un chist. Din fericire era un chist, dar atunci când a avut ea criza respectivă a fost într-o zi neagră, de iad, pentru mine și soția mea”, a povestit părintele Nicolae Dima, emisiunea de la

Medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire

După ce a fost operată, Acolo, fata a intrat în comă și a suferit două stopuri cardiace. Preotul Nicolae Dima a precizat că medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire, însă acesta a tot sperat că fiica lui se va face bine.

„Am ajuns la Spitalul Bagdasar Arseni din București cu ea într-o stare extrem de proastă, a intrat în comă de îndată ce am intrat în UPU, a suferit două stopuri cardiace resuscitate in extremis. Adică și-a revenit după 9-10 minute după fiecare dintre ele.

Și atunci medicul care era de gardă, prin mila lui Dumnezeu, care mai târziu a și operat-o, ne-a spus că suntem în cel mai negru scenariu posibil. Ne-a dat cele mai negre așteptări. Ne-a zis că următoarele ore sunt cruciale, dar să nu ne așteptăm să fie bine.

Șase luni mai târziu, când ne-am întors și am stat de vorbă cu medicul, ne-a spus același lucru. Alături de noi, toată pulsația aceasta a rugăciunii făcute pentru o copilă despre care majoritatea nu știa decât cum se numește. Toată această forță a rugăciunii cred că l-a făcut pe Dumnezeu să își schimbe planul.”, a mai completat părintele Nicolae Dima.