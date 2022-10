”Miracolul din Anzi”, după 50 de ani. Oameni obișnuiți, nevoiți să devină canibali. ”Prietenii noștri au fost unii dintre primii donatori de organe din lume”

Supraviețuitorii unui accident de avion deasupra Anzilor în 1972 s-au reunit pentru a-și repeta povestea senzațională, după ce au fost forțați să recurgă la canibalism pentru a rămâne în viață.

Cinci decenii de la ”Miracolul din Anzi”

Cei 16 supraviețuitori ai Uruguayan 571, care urma să ducă o echipă de jucători amatori de rugby și pe suporterii lor în Chile, s-au reunit pentru a comemora cea de-a 50-a aniversare a calvarului lor înfiorător – amintit ca Miracolul din Anzi.

Povestea lor a fost imortalizată în cea mai bine vândută carte, Alive: The Story of the Andes Survivors, scrisă de Piers Paul Read, care mai târziu a fost adaptată într-un film în 1993, cu în lucru.

Într-un interviu pentru publicația londoneză , Carlos Paez a spus că este de datoria supraviețuitorilor să călătorească în lume și să împărtășească povestea lor despre cele 72 de zile pe care le-au petrecut în munții înghețați, forțați să mănânce cadavrele prietenilor lor.

„Am făcut șase milioane de mile cu American Airlines”, a spus el, remarcându-și lipsa fricii de a zbura. „Sunt condamnat să spun această poveste pentru totdeauna, la fel cum Beatles trebuie să cânte mereu Yesterday.”

Patruzeci și cinci de persoane s-au urcat în nefastul avion pe 13 octombrie 1972, inclusiv echipa de rugby a clubului Old Christians din Montevideo și suporterii săi.

În timpul zborului, autoritățile au spus că pilotul a deviat de la curs într-o ceață densă înainte de a se prăbuși în Anzii înzăpeziți.

29 dintre pasageri au murit

12 dintre pasageri au murit în accident, alți 17 murind din cauza rănilor și sufocați în urma unei avalanșe care a avut loc câteva zile mai târziu.

Ramon Sabella, în vârstă de 70 de ani, un om de afaceri de succes, a relatat că a ținut în brațe una dintre pasagerele pe moarte atunci când și-a dat sufletul.

După 10 zile, supraviețuitorii au aflat de la un radio de la bord că operațiunea de căutare a fost întreruptă.

El și-a amintit de alegerea brutală pe care cei 16 supraviețuitori au făcut-o când Roberto Canessa, un student la medicină, le-a sugerat să mănânce cadavrele decedaților pentru ca să supraviețuiască.

„Desigur, ideea de a mânca carne umană a fost teribilă, respingătoare”, a spus Sabella, citat de . ”Ne-a fost greu să punem gura pe ea. Dar ne-am obișnuit.”

„Într-un fel, prietenii noștri au fost unii dintre primii donatori de organe din lume – ne-au hrănit și ne-au ținut în viață”, a mai spus el

Paez a spus că nu exista nicio altă opțiune pentru tinerii supraviețuitori, remarcând despre carnea umană, pentru cei măcinați de curiozitate morbidă, că „nu are gust de nimic”.

”Ne-am promis că dacă unul dintre noi moare, ceilalți pot să-i mănânce trupul”

Canessa a spus că decizia pe care au luat-o a fost deosebit de sumbră, deoarece cadavrele aparțineau colegilor și prietenilor lor.

„Singura mea problemă a fost că acestea erau cadavrele prietenilor mei”, a spus el. ”A trebuit să merg la familiile lor mai târziu să le explic.”

Canessa, care a folosit bucăți de sticlă pentru a tăia carnea, a spus că s-a liniștit știind că ceilalți i-ar fi folosit corpul pentru a se hrăni dacă ar fi murit la rândul său.

Sabella a remarcat că sentimentul a fost împărtășit de ceilalți supraviețuitori, care au încheiat un pact conform căruia cei care trăiau îi pot mânca pe cei care au murit din cauza expunerii la frig.

„Ne-am promis unul altuia că, dacă unul dintre noi moare, ceilalți erau obligați să-i mănânce trupul”, a spus el.

După aproape două luni petrecute în munți, supraviețuitorii își pierduseră orice speranță de a fi salvați, așa că Roberto Canessa și Fernando Parrado au decis să plece și să găsească ajutor.

Umplându-și șosetele de rugby cu carne umană, cei doi au urcat încet aproximativ cinci kilometri pe munte, consumând-o în călătoria de zece zile.

Salvarea lor, o întâlnire norocoasă cu un cioban chilian

Antonio Vizitin se alăturase inițial bărbaților în căutarea ajutorului, dar a fost nevoit să se întoarcă pentru că rămâneau fără hrană pentru a hrăni trei persoane.

Când au dat peste un râu năprasnic, care le-a oprit călătoria în căutarea ajutorului, Canessa și Parrado l-au văzut pe Sergio Catalán, un cioban chilian, pe malul celălalt, care nu i-a putut auzi peste apă.

Ciobanul s-a întors a doua zi, aruncând o stâncă cu un pix și un creion pentru supraviețuitori, care i-au explicat situația. Ciobanul a călărit peste 160 de kilometri pentru a alerta autoritățile cu privire la supraviețuitori.

În curând, a fost organizată o operațiune de salvare cu elicopterul care s-a întins pe mai multe zile, recuperându-i și pe ceilalți supraviețuitori, dintre care mulți își pierduseră jumătate din greutatea corporală.

„Ne-au dus la spitalul din Santiago”, a spus Sabella. ”Îmi amintesc de bucuria acelei prime băi fierbinți.”

Mulți dintre supraviețuitori au profitat de a doua șansă la viață

Deși incidentul îi bântuie încă, mulți dintre supraviețuitori au încercat să profite la maximum de salvarea lor miraculoasă.

Supraviețuitorii sunt: Roberto Canessa, Fernando Parrado, Carlos Rodriguez, Jose Algorta, Alfredo Delgado, Daniel Fernandez, Roberto Francios, Roy Harley, Jose Inciarte, Alvaro Mangino, Javier Methol, Ramon Sabella, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vizintia și Gustavo Zerbino.

Paez, acum bunic al cinci copii, călătorește prin lume ca vorbitor motivațional, împărtășindu-și povestea.

Roy Harley a devenit inginer și acum este pensionat la vârsta de 70 de ani.

Gustavo Zerbino și-a folosit experiența pentru a consolida scena de rugby a Uruguayului, adunând suficienți membri noi pentru a reînvia echipa și a câștiga 12 campionate uruguayene în 14 ani. El este creditat pentru prima victorie la rugby a țării sale împotriva statului Chile.

Canessa este un cardiolog pediatru distins care a câștigat o bursă a Consiliului Britanic pentru a studia la Spitalul Guy din Marea Britanie.

„Dumnezeu a fost foarte bun cu mine”, a spus el, adăugând că vede în pacienții săi aceeași dorință de a trăi pe care a experimentat-o în munți. ”Le spun că trebuie să urcăm munţii, iar eu voi fi ghidul lor.”