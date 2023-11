Mircea Badea, mesaj neașteptat pentru fiica Elenei Lasconi: ”Știu că vine ca un șoc mental”

Mircea Badea a comentat reacția pe care fiica Elenei Lasconi a avut-o duminică. Totodată, realizatorul tv a ținut să îi transmită acesteia și un mesaj neașteptat, având în vedere toate cele întâmplate.

Mircea Badea, mesaj neașteptat pentru fiica Elenei Lasconi

Amintim că duminică, fiica Elenei Lasconi, Oana, a publicat un clip video. Aceasta s-a arătat șocată de gestul mamei sale, care a votat ”Da” la referendumul pentru familie. Asta în condițiile în care tânăra este membru al comunității LGBT.

Oana Lasconi părea vizibil afectată în filmulețul realizat, iar Mircea Badea nu a putut să treacă cu vederea acest detaliu. Realizatorul tv spune că fiica primarului din Câmpulung Muscel a avut o reacție ”absolut emoționantă”. Pe de altă parte, acesta vrea să o liniștească.

Mircea Badea spune că a cunoscut persoane din comunitate LGBT. Pe de altă parte, în opinia acestuia, familia este doar ”o construcție instituțională”. Totodată, el a subliniat faptul că aceasta ”nu are nici o legătură cu iubirea”

”Eu m-am dus și am votat la referendumul respectiv”

“Eu aș vrea să o liniștesc pe doamna Oana Lasconi. Dragă doamnă Oana Lasconi, asta nu înseamnă că mami este homofobă doar pentru că ea crede că familia trebuie să fie compusă din bărbat și femeie. Și dați-mi voie să îi explic lucruri pe care le-am mai vorbit și nu m-am sucit niciodată. (…).

Eu m-am dus și am votat la referendumul respectiv. Știu că vine ca un șoc mental pentru mulți că dacă ai votat pentru familia tradițională ești homofob. Nu știu dacă ajunge mesajul meu la doamna Oana Lasconi, dar am văzut că era sub imperiul unei emoții foarte puternice. Deci familia nu are nici o legătură cu iubirea, știu că sună ciudat și prost. Familia este o construcție instituțională. Iubirea e un sentiment”, a spus Mircea Badea, la emisiunea “În Gura Presei” de la Antena 3.

În același timp, realizatorul tv a subliniat faptul că El a ținut să mai menționeze și rolul unui primar, atunci când are loc o cerere în căsătorie.

În ceea ce privește voturile de la referendumul pentru familie, în opinia lui Mircea Badea nu s-a votat iubirea. Mai exact, a fost votat doar un ”concept strict instituțional, la nivel de tat”, adaugă acesta.

”La primărie te întreabă doar dacă ești de acord să o iei în căsătorie. Acolo este vorba doar despre un acord. Familia este o formalitate, din punctul de vedere al statului. Aici nu este vorba despre iubire, că nu se votează iubirea, se votează un concept strict instituțional, la nivel de stat. Nimic altceva,” a mai adăugat Mircea Badea.