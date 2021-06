Mircea Badea se implică în scandalul cu Stanciu și Nedelcearu: ”Au confiscat tema antirasismului”

Cei doi fotbaliști români în semn de solidarizare cu mișcarea ”Black Lives Matter”, iar decizia lor a sârnit multe comentarii.

ADVERTISEMENT

Presa din Grecia a scris că fundașul român are , după ce fanii l-au acuzat de fascism și au cerut conducerii clubului să-l dea afară.

Scandalul cu Stanciu și Nedelcearu, comentat de Mircea Badea

Momentul oferit de Nicolae Stanciu și Ionuț Nedelcearu înaintea meciului de la Middlesbrough a dat startul unui scandal imens, dar cei doi fotbaliști sunt apărați de Mircea Badea, care a dezvăluit că nu empatizează cu mișcarea ”Black Lives Matter”.

”Eu îi susțin, sunt alături de ei. Simt nevoia să zic public pentru că au făcut cum au considerat ei. A ieșit un megascandal. Dar de ce să îngenunchez? Sunt antirasist, dar de ce să stau în genunchi pe stadioane? Asta înseamnă să fii antirasist? Pe bune?

ADVERTISEMENT

Cine a stabilit? Black Lives Matter. Și ei cine sunt? Organizație anti-rasism. Ok, și nu pot fi antirasist fără să îmi dea certificat organizația Black Lives Matter? Ei zic nu. Ei au confiscat tema antirasismului și, dacă nu faci ce spun ei, automat ești rasist”, a spus prezentatorul TV la Antena 3.

Prezentatorul TV a dat definiția antirasismului

Mircea Badea a explicat care este definiția antirasismului și a precizat că pe el nu l-a interesat niciodată culuoarea unei persoane.

”Eu despre mine cred și am argumente că nu am nicio moleculă rasistă. Nu mă interesează ce culoare au la piele oamenii, nu a fost niciodată un factor, nu m-a interesat. Cea mai corectă definiție a antirasismului este asta: să nu-ți pese ce culoare are pielea oamenilor!

ADVERTISEMENT

Să fii rasist înseamnă să îți pese ce culoare are lumea: să spui, ăla are culoarea aia, ăla pe aia. Nu! Nu m-a interesat niciodată. N-am avut nicio problemă de comunicare, de interacțiune umană, cu oameni de toate rasele, de pe toată planeta. E valabil și cu minoritățile sexuale. Mulți cetățeni și cetățence care aparțin unei minorități sexuale pot confirma asta”, a menționat prezentatorul TV.

Mircea Badea, săgeți către organizația ”Black Lives Matter”

Omul de televiziune îi compară pe cei care conduc organizația ”Black Lives Matter” cu foștii noomenclaturiști din Uniunea Sovietică și a anunțat că a devenit un mare fan al lui Nedelcearu.

”Deci eu mă consider antirasist și nu vreau să îmi zică Black Lives Matter, care e organizație cu scopuri politice, pe care nu o contest, dar care nu mă interesează. Poate să nu mă intereseze?! Au monopolizat ăștia tema antirasistă de pe planetă? Cum așa ceva? Nu pot fi antirasist decât dacă fac ce spun ei? Așa era în Uniunea Sovietică.

Poziția celor doi ‘tricolori’ este bipedă. Sunt un mare fan al lui Nedelcearu, care a dat un pentru fanii lui AEK, care îl contestau. Nu auzisem de el, de Stanciu mai auzisem”, a încheiat Mircea Badea.