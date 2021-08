Un fost jucător al Rapidului, despre „înțepăturile” dintre Becali și Copos, dinaintea derby-urilor cu FCSB: „Veneau prime substanțiale, datorită concurenței!”. Exclusiv

Duminică, Rapid și FCSB se vor întâlni din nou într-un meci de Liga 1. Partida va începe la ora 21:30

ADVERTISEMENT

Ultimul derby dintre FCSB și Rapid datează din 22 februarie 2015. Meciul, care a avut loc pe vechea arenă din Ghencea, a fost câștigat de giuleșteni in extremis cu scorul de 1-0, prin golul lui Marcel Gecov.

Mircea Bornescu, despre „înțepăturile” dintre Becali și Copos, dinaintea derby-urilor Rapid – FCSB

săptămânile dinaintea derby-urilor Rapid – FCSB, pe când era portar la formația giuleșteană. Acesta susține că „înțepăturile” dintre Gigi Becali și George Copos îi motivau pe jucători.

ADVERTISEMENT

În plus, datorită concurenței dintre cei doi patroni, jucătorii aveau parte de prime substanțiale, dacă se impuneau în derby.

„Atunci înțepăturile astea erau între patroni. Toată săptămâna nu făceau altceva decât să ne motiveze și să ne încarce pozitiv prin declarațiile care erau date, prin înțepăturile de la televizor.

ADVERTISEMENT

Era un spectacol atunci, erau oameni foarte puternici în fotbal. Plus că veneau și cu prime substanțiale, datorită concurenței dintre ei. Era George Copos. Abia așteptam meciurile cu Dinamo și Steaua”, a declarat Mircea Bornescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mircea Bornescu: „Victor Angelescu este un tip foarte echilibrat!”

Cât despre Mircea Bornescu susține că este un om echilibrat cu un discurs rațional.

ADVERTISEMENT

Având în vedere diferența de vârstă dintre Victor Angelescu (36 de ani) și Gigi Becali (63 de ani), Bornescu este de părere că cei doi patroni nu se vor războii niciodată în declarații, așa cum se întâmpla pe vremea când, la „cârma” Rapidului, era George Copos.

„Victor Angelescu este un tip foarte echilibrat, din ce am văzut eu. Este un tip care are un discurs foarte rațional, însă, existând această diferență de vârstă dintre el și Gigi Becali, nu-ți permiți să discuți cu un om mai în vârstă de genul cum discutau Copos cu Gigi Becali, plus că ei erau foarte buni prieteni și își permiteau astfel de discuții.

ADVERTISEMENT

Victor este un băiat la început de drum, la nivelul ăsta, și se comportă exemplar ca un patron al Rapidului. Este discret și echilibrat”, a mai spus Mircea Bornescu.

În prezent, Rapid se află pe locul 2 din Liga 1, cu zece puncte. Iar FCSB se situează pe locul 4, cu opt puncte.