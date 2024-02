Cât a contat vizita lui Mircea Lucescu în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica. „Când ești jos, poate veni și Pamela Anderson”

Dinamo a dat lovitura în epilogul etapei a 25-a din SuperLiga. și au reaprins speranța salvării de la retrogradare. Înaintea meciului de la Ovidiu,

Cât a contat vizita lui Mircea Lucescu în victoria lui Dinamo de la Farul: „Orice ajutor e binevenit”

Dinamo a obținut a 5-a victorie din acest sezon și, cu cinci etape rămase până la finalul sezonului regulat, s-a apropiat la opt puncte de locurile de baraj. Analiștii Fanatik SuperLiga au comentat cât de importantă a fost vizita lui Mircea Lucescu în vestiarul „câinilor” înaintede meciul cu Farul.

„Astea sunt cu dus și întors. Contează ca imagine, dar nea Mircea trebuie să fie acolo lângă jucători ca să facă ceva. Contează, doar că nu contează foarte tare în economia jocului. Contează pentru tine ca și suflet”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Domnul Lucescu mai venea, eu l-am prins și la echipa națională și venea înainte de meciurile importante. E o prezență, are atâtea trofee în spate, normal că contează. Și orice ajutor contează, că am fost în situația jucătorilor de la Dinamo. Că și au am fost cu Clinceniul pe ultimul loc și crede-mă că nu mai știai ce să faci.

Într-o zi încercai o masă împreună, într-o zi hai să ne antrenăm altfel. Nu mai știai ce să faci. Orice ajutor e binevenit”, a declarat Florin Gardoș. „Nici Pamela Anderson dacă venea, nu se întâmpla nimic. Așa e când ai o pasă proastă. Poate să vină oricine. Degeaba dacă nu vine declicul ăla”, a adăugat Kiriță.

Ce a spus Kopic după ce s-a întâlnit cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu face pași spre Dinamo. După ce s-a zvonit în ultimele săpătămâni că Il Luce a mers în vestiarul „câinilor” și l-a impresionat pe Zeljko Kopic.

„A fost foarte plăcută întâlnirea cu Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Am schimbat câteva cuvinte, a fost plăcut să-l văd. S-a simțit ca acasă aici. Am vorbit despre echipă și despre fotbal”, a declarat Zeljko Kopic despre întâlnirea cu Mircea Lucescu.

Următorul meci al lui Dinamo este un duel al nou-promovatelor. Roș-albii vor primi pe teren propriu, duminică, 18 februarie, de la ora 20:00, vizita Oțelului Galați. Nu va fi deloc o confruntare ușoară pentru „câini”, având în vedere obiectivul moldovenilor.

Echipa lui Dorinel Munteau este în continuare angrenată în lupta pentru play-off, mai ales după succesul cu FC U Craiova 1948. Oțelul este pe locul 10, cu 31 de puncte, trei mai puține decât Hermannstadt, ocupanta locului 6.

