Mircea Lucescu, mesaj de susținere pentru Edi Iordănescu: „Cine vine la națională trebuie să aibă dorință”

Edi Iordănescu a avut permanent un discurs pentru unitate și devotament la echipa națională, iar Mircea Lucescu este pe aceeași lungime de undă.

Mircea Lucescu, alături de selecționerul Edi Iordănescu: „Are dreptate. Jucătorii să vină cu dorință și obligativitate”

Mircea Lucescu a vorbit la despre misiunea dificilă a lui Edi Iordănescu și consideră că Maroc, Croația, Serbia, Japonia sau alte echipe fără valori individuale compensează prin dorința, atitudinea și mentalitatea jucătorilor care dau totul pentru echipa națională.

„(n.r. – ce sfat i-ar da lui Edi) Lui Edi, niciun fel de sfat. Toată opinia publică e la fel, judecăm de la un singur obiectiv, calificarea. Nu se mai poate discuta acum de promovări de jucători, de nimic”, e realist Mircea Lucescu.

Cel mai bun antrenor român e convins că Edi Iordănescu are un mare atu datorită faptului că este deja de ceva timp selecționerului României: „Acum are și el un an de când e la națională, cunoaște jucătorii, a văzut Cupa Mondială, știe dorința de reușită, asta trebuie să fie”.

Mircea Lucescu: „A văzut foarte bine că starea fizică, de angajament pentru culorile țării lor trebuie să te ducă mai departe”

Mircea Lucescu e de părere că Edi Iordănescu nu are decât o singură șansă pentru a rămâne la echipa națională: „El a văzut foarte bine că starea fizică, starea aceasta de angajament pentru culorile țării lor trebuie să te ducă mai departe. Nu trebuie să pornească la drum decât cu un singur gând, calificarea, fără alte alibiuri.

Are dreptate Edi: cine vine la națională trebuie să vină cu dorință și nu numai cu dorință, ci cu obligativitate. Sunt ani de când nu ne-am mai calificat, avem nevoie. (…)”.

„Il Luce” crede că începutul campaniei de calificare la EURO 2024 va fi extrem de important: „Obligatoriu trebuie câștigate aceste jocuri, cele cu echipele mici, pentru că acestea dau entuziasm. Iar aceste echipe mici își doresc rezultate bune”.

Lucescu are în continuare speranța că România are fotbaliști care își pot depăși condiția: „Avem jucători talentați, dar depinde de modul în care vor fi organizate aceste preliminarii, totul, de la suporteri, presă, FRF, de la antrenori, jucători, toți împreună trebuie să reușim aceste rezultate”, a declarat antrenorul pentru sursa citată.

Edi Iordănescu, mesaj tranșant după ce Daniel Boloca a decis să joace pentru naționala Italiei

, nemulțumit că a jucat doar șase minute la ultima acțiune a echipei naționale a României, la care a și debutat.

: „Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Vrem să ne schimbăm atitudinea sau vrem să ne jucăm de-a echipa națională și să ratăm calificări. E foarte important acest moment pentru a întări niște principii clare și de nenegociat.

La echipa națională trebuie să vii necondiționat, nu vorbim de minute. Să dea Dumnezeu să îmbrace tricoul Italiei, dar dacă nu mizăm pe jucătorii care vin cu toată încredere, dacă nu se regăsesc în ceea ce înseamnă această responsabilitatea… Concluzia mea e că decât un român care nu simte cu adevărat pentru România, mai bine cu un român mai puțin.

Pentru mine este încă o dovadă că acest grup începe să simtă ce trebuie pentru România. Pot să spun ce au afirmat. Primele mesaje au venit după ce el a postat pe Instagram că a fost convocat la acel trial. Cât timp voi fi la națională, vor veni jucătorii care simt sută la sută și sunt pregătiți să dea totul pentru națională”, a transmis selecționerul României.