Mircea Rednic, atac dur la adresa lui Cosmin Contra: „Nu e dinamovist! Când iubești un club, faci sacrificii!”

Cosmin Contra s-a despărțit cu scandal de Dinamo, în iarna anului trecut, după un parcurs dezastruos al echipei roș-albe, în campionat. Actualul antrenor de la Al-Ittihad a intrat în conflict cu fanii-acționari din DDB, după ce a solicitat clubului Dinamo să-i fie plătite restanțele financiare.

Mircea Rednic, atac dur la adresa lui Cosmin Contra

„Puriul” a vorbit în termeni duri despre Cosmin Contra, pe care nu îl consideră dinamovist. Acesta s-a arătat indignat de faptul că fostul antrenor din „Ștefan cel Mare” a acceptat, la echipă, mai mulți jucători străini cu salarii uriașe.

În plus, Mircea Rednic l-a criticat pe Cosmin Contra pentru că nu a renunțat la banii pe care nu i-a primit de la Dinamo.

„Nu e treaba mea cine va fi selecționer. Sigur nu va fi un dinamovist. I-am propus și eu lui Andone să vină aici și nu a vrut să vină. Nici nu știu pe unde e, prin Spania, pe la Hunedoara mă întâlnesc cu el, la București deloc.

După Lucescu a mai fost vreun dinamovist? Contra nu e dinamovist la felul cum s-a comportat cu noi. Nu poți să spui că e un dinamovist când acceptă jucători la salariile care au venit, care-și cere banii… Toți muncim, dar, când chiar iubești un club, faci și tu sacrificii. Toți suntem nevinovați. Și «Salvatorul» (n.r. Ionuț Negoiță) e nevinovat, și Iuda (n.r. Bogdan Bălănescu) e nevinovat, toată lumea e nevinovată. Cine e vinovat? Rednic e vinovat.

Nu mi s-a propus niciodată să vin la echipa națională. Îi facem albi pe unii, alții. Dacă nu mi s-a propus, ce, să vin singur? Nu e cazul. În România deranjezi dacă spui ce crezi sau îți spui părerea. Chiar dacă deranjezi pe unii sau pe alții. La mine abia se așteaptă o declarație pe care o fac. La mine preocuparea principală e să reușim anul acesta cu Dinamo, să ne salvăm și să formăm o echipă pentru că la anul avem nevoie să intrăm în play-off la situația pe care o avem”, a declarat Mircea Rednic, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan, care va avea loc vineri, de la ora 20:30, la Mediaș.

Mircea Rednic: „Îl doresc pe Răducioiu lângă echipă!”

Mircea Rednic a mărturisit că a vorbit cu Florin Răducioiu pentru a venit lângă el la Dinamo.

„Se vehiculează tot felul de nume, dar eu am vorbit cu Răducioiu. În momentul ăsta eu îl doresc pe Răducioiu lângă echipă. Am vorbit cu el, a rămas ca domnul Mureșan să discute săptămâna asta. Am vorbit și cu Dănciulescu înainte, i-am înțeles situația, are și el dreptate, dar cel cu care am discutat și a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu.

Director tehnic, sportiv, manager, pe ce post vrea el vine. La cum arată mă gândesc să-l mai bag vrea 10 minute la final de meci să țină de minge.

Radu a fost un jucător foarte mare, vorbește bine acum românește, e util, eu cred că o să vină”, a mai spus Mircea Rednic.

Mircea Rednic: „Michel Espinosa va semna!”

oferită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia formația roș-albă

„Astăzi Michel Espinosa va semna, e la club acum, până duminică încă doi vor semna, e vorba de un atacant, avem două posibilități, un atacant din Olanda și un atacant din Bulgaria, Tomas încă astăzi o să facă testul fizic după care o să luăm o decizie.

Avem discuții avansate cu un fundaș dreapta care a jucat în Belgia, îl cunosc, sper ca duminică să semneze și de luni să-l am la antrenamente. Cam astea sunt noutățile că am tot văzut că apar nume și se vehiculează cifre.

Ei nu au venit în probe, doar voi îi vedeți că sunt în probe, în situația actuală am posibilitatea ca jucătorii să vină să facă testul medical, să facă testul fizic, că nu vreau să mă leg de ce s-a făcut până să vin eu la echipă, dar sunt probleme fizice, și asta ne arată rezultatele la testul făcut de Andrei.

Dar ușor, treptat, în fiecare zi, o să încercăm să-i aducem măcar la 80% din posibilițile fizice. Pentru că meciurile pe care le avem v-am zis că este important să luăm puncte până-n iarnă.

Din iarnă o să fie altceva, știți foarte bine că jucătorii care au venit după ce s-a dat voie să transferăm au opțiune din partea clubului în iarnă, cei care vin aduși de mine au opțiune în iarnă, nu vrem să riscăm, cine confirmă, rămâne. Cine nu, pleacă!

Espinosa nu va face deplasarea la Mediaș. Avem doi atacanți, în afară de Tomas. Tomas e al doilea vârf, poate să joace în benzi. O să mă decid după meciul ăsta. Mai am nevoie de 3, maxim 4, mai mulți n-or să vină. Nu vreau să aduc să avem concurență aiurea. Sunt posturile în care eu cred că avem nevoie să îmbunătățim jocul.

Viața e lejeră și riscul e foarte mare. De aia v-am zis că ei au în contract opțiunea din partea clubului la finalul lui decembrie. Cei care demonstrează vin pe salarii corecte, stilul perioadei în care vin eu și dacă rămân se vor mări salariile.

Cei pe care i-am testat stau mai bine decât mulți dintre jucătorii pe care i-am găsit aici. Normal antrenorul principal decide, dar și preparatorul are un program pe care antrenorul principal trebuiie să-l respecte. Vorbesc de date, nu numai așa, de dragul de a vorbi.

Aseară am avut o discuție, până la 12 noaptea am stat cu cei din conducere legat de situația noastră, de situația financiară și lucrurile eu zic că sunt ok. Dar e important ce facem noi ca echipă și la meciul de la Mediaș ne dorim să luăm puncte, măcar unul”, a adăugat Mircea Rednic.

Mircea Rednic, despre meciul cu Gaz Metan

„Sper să evităm greșelile pe care le-am făcut la golurile primite, de poziționare, de comunicare între jucători, au fost goluri care puteau fi evitate pentru că noi am avut superioritate la ambele goluri, dar am fost preocupați mai mult de minge decât de adversar și cei de la UTA au reușit să înscrie. Noi acum trebuie să ne uităm la meciurile care vin.

Primul meci e mâine, sunt 3 puncte în joc, încercăm să le luăm. După aia, vedem. Mai vin jucători, unii care au fost accidentați revin, am avut și ceva probleme săptămâna asta, în afară de Iliev toți jucătorii sunt la dispoziția mea. Iliev este răcit, mi-a fost teamă că are Covid, el nu va face deplasarea la Mediaș”.

Mircea Rednic, despre problemele cauzate de COVID-19

„Sunt probleme din cauza noastră, că a fost o relaxare din asta, totală, în vară. Acum începem să ne plângem că uite ce se întâmplă. Păi ce a fost la noi… În perioada asta, în care nu am antrenat, am fost în Belgia. Și acolo au fost restricțiile care s-au ținut. La noi, hai să le facel bine la unii, la alții, la mare, la munte, și acum plângem și ne băgăm pe gât vaccinurile.

Normal că suntem îngrijorați, de aceea și măsurile pe care le luăm la cantonament, băieții se dezbracă în cameră, vin direct la antrenament. Am și discutat cu ei, noi ne luăm toate măsurile, dar după aia ei se duc acasă. Cred că trei sferturi sunt vaccinați. Rezultatele testelor PCR sunt negative. Doar cu Iliev avem probleme, are febră mare și nu va face deplasarea.

Înainte de meciul cu UTA eram îngrijorat, dar după meciul cu UTA nu mai sunt. Au avut și atitudine, ocazii, au fost greșeli colective, de neatenție, acum am încredere și sunt sigur că o să o scoatem până-n iarnă. Și din iarnă sunt alte date, ai posibilitatea să aduci jucători împrumut. Acum nu mai e cazul să împrumuți jucători care sunt pregătiți, dar care nu-și găsesc locul la echipele lor. Pe noi ne interesează să ne îndeplinim obiectivul anul acesta.

Eu sunt antrenor, trebuie să-mi protejez jucătorii, avem o conducere care se va ocupa de aceste probleme, nu trebuie să ne gândim acum, e dreptul lor, nu e dreptul lor. Eu în situațiile în care într-adevăr, echipa nu a mers și simțeam că nu pot să aduc un plus, eu am ridicat mâna întotdeauna, am renunțat la bani și nu am cerut nimic în plus. Mi-am văzut de drum. Nu pot să-i judec nici pe jucători și nici nu pot să-l judec pe Bonetti. Dar asta mă deranjează, pentru că eu sunt antrenorul principal”.

Mircea Rednic, despre implicarea financiară la Dinamo

„Nu vreau să vorbesc despre prime, ajut cu ce pot și eu, plătesc performanța. Îmi pare rău pentru jucători. Sunt și alți oameni, și aseară au participat doi oameni care sunt alături de echipă și care au făcut eforturi mari financiare, e vorba de domnul Iuhasz, sunt oameni care ajută Dinamo și merită tot respectul nostru”.