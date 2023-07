Mircea Rednic, comparație între Rareș Pop și Adrian Mazilu: ”Mă gândesc”

Jucătorul Farului , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Puștiul minune format la academia lui Gică Hagi se va alătura echipei din Premier League în ianuarie 2024.

Mircea Rednic crede că Rareș Pop este peste Adrian Mazilu

La finalul meciului , din prima etapă din SuperLiga, antrenorul arădenilor, Mircea Rednic, s-a arătat încântat de prestația tânărului mijlocaș Rareș Pop, despre care a spus că este la același nivel cu Adrian Mazilu.

”E un punct, un punct câștigat. În repriza a doua am avut noroc, am avut ritm în prima repriză, am avut benzină. Am făcut multe greșeli, schimbările nu au fost foarte bune. Au venit încă trei jucători, mai mult ca sigur doi vor intra la meciul următor. Avem nevoie de experiență, astăzi am avut mulți tineri și am făcut mai multe greșeli.

Se vede că nu avem experiență, nici nu am avut soluții prea multe, dar mă bucur că am reușit să luăm un punct. Sunt supărat, mai ales când faci greșeli. Nu i-am blocat, e clar că am pierdut lupta de la mijlocul terenului.

Asta e calitatea lui Rareș, e un jucător foarte talentat. Sunt foarte liniștit, el nu pleacă de aici până nu termină liceul. Bine, dacă vine o ofertă importantă, dar nu pleacă fără cinci milioane. Între el și Mazilu, mă mai gândesc. Are o pregătire foarte bună, mult mai sigur pe el, tot timpul disponibil”, a declarat Rednic.

Cum a întors Oțelul soarta jocului

Căpitanul arădenilor, Alexandru Benga, consideră că jocul mai slab făcut de UTA în repriza secundă a venit pe fondul unei lipse a pregătirii și a faptului că nu există încă o coeziune între jucători.

”Prima partidă de după pauza de vară, am început-o un pic mai greu. Cred că am controlat jocul în prima repriză, am făcut ce am lucrat la antrenamente. Am avut controlul jocului și am marcat. În partea secundă am început bine, am avut o ocazie, dar n-am reușit să ținem apoi de minge.

Nu ne-am putut face jocul de pase, așa i-am fi împiedicat pe cei de la Oțelul. Apoi au intrat în joc prin stilul lor direct și foarte fizic. În final, puteau să și câștige, deci cred că e un punct norocos pe care îl câștigăm. Dar puteam și să câștigam, dacă nu i-am fi băgat noi în joc.

Nu e mulțumit Rednic, pentru că n-am reușit să implementăm ce am lucrat. Sigur, avem și noi motivele noastre, am trecut printr-o restructurare masivă. A fost timpul destul de scurt să pregătim noul sezon, au venit foarte mulți jucători. Eu zic că ușor-ușor ne vom închega”, a afirmat Benga.