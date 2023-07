Oțelul – UTA, live stream, ora 18:30 în etapa 1 din SuperLiga

Meciul Oțelul Galați – UTA Arad are loc vineri, 14 iulie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei 1 a SuperLigii 2023-2024. Este primul joc al noului sezon, o partidă în care nou promovata din Galați primește vizita unei „Bătrâne Doamne” a fotbalului românesc primenită de zor de antrenorul Mircea Rednic în această vară, după ce a ediției precedente, aducând, în schimb alți 11 jucători.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – UTA Arad

Întâlnirea Oțelul Galați – UTA se dispută vineri, 14 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul care poartă numele echipei gălățene, în etapa 1 din sezonul 2023-2024 din SuperLiga și oficialii grupării de la Dunăre speră ca stadionul să fie plin, existând chiar speranțe pentru o partidă cu casa închisă, dat fiind interesul mare în jurul partidei pentru suporterii Oțelului.

Gălățenii au pus capăt lunii perioade bejanie prin ligile inferioare după ce gravele probleme financiare ale clubului au dus la desființarea clubului care ieșise campion și jucase în grupele Champions League alături de Manchester United, Benfica și FC Basel și la constituirea unuia nou, Suporter Oțelul Galați, care acum a preluat culorile, palmaresul și numele vechiului club. Dorinel Munteanu are ambiții mari cu actualul lot și spune că echipa nu va lupta pentru evitarea retrogradării, țintind un loc cât mai sus.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – UTA

Partida Oțelul Galați – UTA, programată vineri, 14 iulie, ora 18:30, pe stadionul echipei nou promovate, în etapa 1 din sezonul 2023-2024, este cea care deschide noul sezon și este transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Galați, vineri, 14 iulie, vremea ar putea pune serioase probleme, punând în pericol spectacolul revenirii gălățenilor în prima ligă. Asta deorece după canicula de 37 de grade de joi se prognozează o zi de vineri cu cer instabil, adică și soare și temperatură de peste 30 de grade dar și posibile reprize de ploi torențiale însoțite de descărcări electrice. Arbitrul partidei a fost desemnat bucureșteanul Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Oțelul Galați – UTA

Oțelul a efectuat o mulțime de achiziții în această vară, căutând să întărească lotul în așa fel încât de la bun început să nu aibă nici o emoție pentru a-și putea păstra locul în primul eșalon deși vrea mai mult de atât, respectiv participarea echipei sale la lupta pentru play-off. Vor intra pe teren majoritatea jucătorilor din sezonul trecut plus vreo trei-patru dintre cei noi veniți.

La UTA antrenorul plecând o mare parte dintre titularii ultimelor două sezoane și sosind nu mai puțin de 11 jucători. Mai mult, golgeterul echipei, moldoveanul Virgiliu Postolachi este foarte aproape de pleca și el la un club din Ligue 2. La Galați cinci sau șase dintre noii sosiți vor fi deja de la bun început pe teren.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – UTA

Meciul care deschide sezonul 2023/2024 în SuperLiga este unul destul de echilibrat pentru casele de pariuri. Acest lucru are mai multe explicații. Totuși, echipa care este văzută a pleca favorită, nu cu foarte mult, este cea arădeană, care a primit cota de 2,40 pentru cele trei puncte. Varianta șansă dublă X2 are cotă de 1,35 iar invers, șansă dublă 1X ajunge la cota de 1,65. Un gol al oaspeților are cotă de 1,35 și unul al dunărenilor 1,55.

Sunt destui ani de la ultimul meci jucat la Galați între Oțelul și UTA. Mai precis, ultimul datează din anul 2008. De la începutul anilor 2000 avem doar trei meciuri în orașul de la Dunăre deoarece fie una sau alta dintre echipe au avut probleme și nu și-au putut păstra locul în prima divizie. În cele trei meciuri, 2007, 2006 și 2003 s-a înregistrat același scor în favoarea gazdelor: 2-1.