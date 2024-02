Mircea Rednic, declarația zilei înainte de Rapid – UTA: „Jucătorii nu știu să bea, nimic”. Mesaj pentru Gigi Becali

Mircea Rednic e nostalgic înainte de confruntarea cu Rapidul. Antrenorul arădenilor vrea însă să își vândă scump pielea în Giulești și speră să plece cu punct sau 3 puncte.

Mircea Rednic le aduce aminte rapidiștilor cum a reușit să aducă titlul în Giulești: „Au trecut ceva ani și asta spune multe”

Mircea Rednic e convins că galeria Rapidului îl va întâmpina așa cum trebuie în Giulești, chiar dacă acum vine din postura de adversar: „Mă gândesc că o să fiu primit bine. Am luat titlul și ca jucător și ca antrenor. Au trecut ceva ani de când am câștigat titlul și asta spune multe. Și l-am câștigat cu alte condiții…

ADVERTISEMENT

Condițiile au fost mult mai bune după ce-am plecat eu. Atunci nici măcar antrenorul nu avea salariu de 200.000 de euro. Peseiro a avut un milion! Iar rezultate n-au mai avut”, a ținut să mai sublinieze Rednic.

„Puriul” a vorbit în termeni laudativi : „Dar e un alt Rapid, cu un acționar ambițios care mai mult ca sigur își va propune ca an de an să se lupte la titlul! O echipă cu lot bun, antrenor cu experiență. Chiar dacă vin după eșecul de la Iași, eu cred că a fost un accident. Mai mult ca sigur ne vor trata cu maximă seriozitate. Eu mi-aș fi dorit ca Rapid să câștige la Iași”.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, critici dure pentru Alexandru Albu și Andrei Borza: „Nu știu cum să bea, nu știu nimic”

Mircea Rednic : „Eu cred că ne vor trata serios mai ales după acele incidente. E vorba de respect. Jucătorii români se mulțumesc cu puțin.

Nu știu cum să bea, nu știu nimic. Performanța e pe locul doi. Nici eu n-aș fi acceptat așa ceva. Oboseala, plus că joci la 3 zile. Sunt doi titulari, sunt probleme de under, de fundaș stânga, dar au soluții”.

ADVERTISEMENT

Rednic știe ce trebuie să facă jucătorii săi pentru a nu avea probleme mari în Giulești: „De la mijloc în sus au calitate foarte mare și pot să facă diferența. De-aia trebuie să fim foarte atenți în momentul în care pierdem mingea să nu le dăm spații. Au viteză, calitate tehnică unu contra unu. E o echipă puternică”.

Ce l-a nemulțumit la meciul cu Petrolul și mesaj pentru Gigi Becali: „Ar putea să se uite. Am jucători buni”

Mircea Rednic a dezvăluit că UTA a efectuat o ședință de pregătire la baza naționalei înainte de meciul cu Rapid: „Nu sunt probleme. Echipa e bine, ne-am refăcut. Am fost numai pe refacere și antrenamente de plăcere, tactice mai mult. O să facem antrenament la Mogoșoaia dimineață, stăm acolo. Moralul e foarte bun și toată lumea e pregătită”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul are un mesaj clar pentru jucătorii săi: „Nu am fost mulțumit de jocul cu Petrolul, dar am luat cele trei puncte, care erau foarte importante. S-a văzut o teamă care nu trebuie să apară. Mergem să jucăm, așa cum am făcut-o tot timpul. Eu știu ce înseamnă Giuleștiul și atmosfera care e acolo, dar le-am spus să fie fie pregătiți ca atitudine și încredere”.

Rednic e convins că UTA va prinde playoff-ul cu două victorii în finalul sezonului regulat și îl invită pe Gigi Becali să îi urmărească echipa: „Eu zic că mai avem nevoie de 6 puncte. Dar nu fac calcule. Ar putea să se uite pentru viitor că am jucători buni”.