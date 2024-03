Mircea Rednic, descumpănit după ce a aflat sancțiunea pentru incidentele de la Dinamo – UTA: „Eu cu ce am greșit?”

Mircea Rednic a reacționat după ce . Antrenorul în vârstă de 61 de ani consideră că echipa sa e victima unei conspirații.

Mircea Rednic, cu moralul la pământ după ce pedeapsa primită de UTA: „Ce Dumnezeu?!”

Mircea Rednic e disperat. UTA s-a întors în ianuarie pe stadionul „Francisc Neuman”, după ce în ultimele luni din 2023 a jucat pe teren propriu la Oradea, Sibiu și Cluj, pentru că la Arad s-a schimbat gazonul.

Acum, „Bătrâna Doamna” e obligată să joace următoarele patru meciuri de „acasă” fără spectatori. Rednic și speră să fie redusă la Comisia de Apel.

„Ce Dumnezeu, eu cu ce am greșit? De când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva și noi nu putem să ne desfășurăm activitatea. Vorbesc și cu renovarea gazonului, am fost obligați să jucăm 8 meciuri în deplasare, pentru că și alea pe care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost.

Am făcut eforturi, am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câștigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă și acum să primim vestea că următoarele patru meciuri le vom juca fără suporteri. Pe noul gazon de la Arad avem cinci victorii și un egal, contează foarte mult să jucăm cu suporterii alături.

Decizia nu mi se pare corectă, ținând cont că nu noi am organizat meciul. Poate s-a profitat ca să se dea un exemplu, pentru că fost și acel Rapid – FCSB, în care s-au aruncat torțe și petarde și ce s-a dat de la Comisie? O amendă mică și s-a închis un sector.

De ce tocmai la acest meci s-a luat această decizie drastică? Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar eu am fost acolo la începutul jocului și suporterii noștri au fost provocați pentru că au venit torțele și petardele spre ei din zona suporterilor de la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic.

Mircea Rednic, despre bătăile de pe gazon de la Dinamo – UTA!

Mircea Rednic a vorbit despre ce s-a întâmplat la Dinamo – UTA 1-0, când mai mulți suporteri au intrat pe teren și s-au luat la bătaie. „Eu doar spun că mi-e drag de suporterii de la Arad, chiar iubesc felul cum se comport. Eu nu am avut probleme de scandal sau că au dat cu artificii, cu petarde, cu torțe, nu-mi aduc aminte să fie lucruri de genul ăsta. Deci chiar nu avem ce să ne reproșăm, noi am făcut recurs la ceea ce s-a decis și eu sunt ferm convins că se va ridica această suspendare. Poate amenda o să rămână, nu știu dacă și aia e corectă, dar ca să fim suspendați, chiar nu merităm.

Mai departe, vreți să analizez eu cine s-a bătut acolo, să intru eum să zic ceva? Eu nu am ce să zic. Singurul lucru care pe mine mă deranjează e că nu pot să joc acasă cu suporterii mei. Asta mă deranjează, restul….Sunt oameni competenți, Jandarmeria trebuia să-și facă jobul, am înțeles că e un proces verbal, trebuie analizat. Avem avocați, se vor ocupa și eu cred că se va lua decizia cea mai bună. Cei care au greșit trebuie să plătească, adică cei care au fost prinși, căci am înțeles că au fost ceva interpelați acolo”.

Mircea Rednic: „O, Isuse, dă-mi putere, cum Dumnezeule tot la mine…”

Dacă, totuși, arena „Francisc Neuman” va rămâne închisă până la finalul play-out-ului, arădenii vor pierde aproximativ 150.000 de euro din încasări, la care se alături cele aproximativ 700.000 de euro pierdute în toamnă, când UTA a fost în pribegie.

„Oricum au fost pierderi și vor fi pierderi dacă va rămâne această decizie. Mă gândesc câteodată așa, Doamne Isuse, dă-mi puteri! O, Isuse, dă-mi putere, cum Dumnezeule tot la mine… Când lucrurile încep să meargă bine, întâmplă ceva. Ori cad eu în stânga sau în dreapta, ori intervine ceva, dar e bine că așa ne mobilizează.

Au fost meciuri în care am jucat și cu suporteri puțini în deplasare, mai departe eu ca antrenor ce să fac? În primul rând mă interesează meciul de la Cluj, căci am o listă cam mare cu jucători care nu s-au antrenat în ultimele zile și după aia sunt convins că se va lua altă decizie. Pentru că nu e o decizie corectă, nu e conformă cu realitatea.

Incidentele care au fost acolo s-au făcut, s-au analizat, cei care au greșit trebuie să plătească, cei care au fost prinși, am înțeles că au fost ceva interpelați acolo”, a mai punctat Mircea Rednic.