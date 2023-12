Mircea Rednic, dezamăgit după Poli Iași – UTA 1-0: „E vorba și despre calitatea jucătorilor”

Antrenorul arădenilor își dorește mai mult de la jucătorii săi și consideră că aceștia trebuiau să fructifice mai multe ocazii bune pe care le-au avut în timpul duelului.

Mircea Rednic, dezamăgit după Poli Iași – UTA

Mircea Rednic a fost dezamăgit după înfrângerea , explicând ce și-ar fi dorit ca jucătorii lui să facă: „Normal că sunt dezamăgit după rezultat, mai ales că am avut o primă repriză bună.

ADVERTISEMENT

Am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. E vorba și despre calitatea jucătorilor din atac, s-au precipitat, au greșit, s-au grăbit și am primit gol din fază fixă.

Repriza a doua a fost arbitrată total diferit, probabil pentru că nu a dat penalty la Gheorghiță în prima parte. Eu spun că un rezultat de egalitate era echitabil”.

ADVERTISEMENT

„I-am lăsat mult prea liberi!”

„Când a ieșit Luckassen s-a rupt jocul, nu am mai reușit să punem presiune pe adversari și nu am reușit să marcăm. Ei au înscris dintr-o fază fixă.

Noi ne-am înghesuit în zonă centrală și i-am lăsat liberi, mult prea liberi. E valoarea campionatului nostru, nu poți să spui că o echipă iese din tipar, echipele mari cu pretenții, cu bugete mari, nu reușesc să se detașeze”, .

ADVERTISEMENT

„Până la urmă, clasamentul, așa cum arată el, reflectă și valoarea tuturor echipelor din campionat, nu poți spune despre una că a ieșit mult în evidență”, a mai spus Mircea Rednic.

Unicul gol al partidei dintre Poli Iași și UTA a fost marcat de către Shayon Harrison în minutul 78. A fost al șaselea gol marcat de atacantul englez în SuperLiga, dintr-un total de 15 meciuri.

ADVERTISEMENT

În urma victoriei, Poli Iași a ajuns să aibă un total de 22 de puncte, fiind la egalitate de puncte cu UTA ,dar cu golaveraj mai bun și se clasează pe locul 11 din SuperLiga 1.