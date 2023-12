Politehnica Iași – UTA Arad, în etapa 19 din SuperLiga. Rednic are ambiții de play-off

Meciul Politehnica Iași – UTA Arad are loc vineri, 8 decembrie, de la ora 19:00, în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. cu scorul de 3-2, iar UTA este echipa care a pus capăt seriei de 13 partide fără eșec a lui FC Hermannstadt etapa trecută.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – UTA Arad, în etapa 19 din SuperLiga

Întâlnirea Politehnica Iași – UTA Arad se dispută vineri, 8 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Dealul Copoului din Iași în etapa a 19-a din SuperLiga. Este un meci interesant între două echipe cu stil de joc defensiv, dar maestre în a lovi pe contraatac. Ieșenii au demonstrat frecent acest lucru prin faptul că au mari dificultăți în a gestiona partidele de acasă, unde trebuie să domini adversarul.

ADVERTISEMENT

După victoria cu FC Hermannstadt, la UTA au început să pâlpâie speranțele de intrare în play-off, dar pentru asta UTA trebuir să ia cel puțin un punct în acest meci.

Cine transnite la TV partida Politehnica Iași – UTA Arad

Partida Politehnica Iași – UTA Arad se joacă vineri, 8 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în etapa a 19-a din SuperLiga. Ea va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Iași, vineri, 8 decembrie, va fi un cer acoperit pe tot parcursul zilei, dar partea bună este că nu va exista nici un pericol de precipitații, nici sub formă de ploaie, nici de ninsoare. Maxima zilei va fi în jur de 2-3 grade, ceea ce înseamnă că la ora 19:00 am putea avea o suprfață de joc înghețată. Marcel Bîrsan din București este arbitrul partidei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – UTA Arad

Antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, stă destul de bine la capitolul probleme de lot, având practic una singură absență, care chiar dacă este importantă. Jucătorul este unul cu multă experiență într-un compartiment cheie, dar există soluții de rezolvare. Este vorba de închizătorul Mihai Bordeianu, care încă nu este refăcut după o accidentare.

ADVERTISEMENT

UTA vine la Iași după ce dar cu dorința de a lua puncte și a rămâne în cursa pentru play-off. Veștile bune sunt legate de două reveniri importante în echipă, ambii urmând a juca din primul minut, fundașul central Alexandru Benga și cel stânga, Abeid.

Cote la pariuri la jocul Poluitehnica Iași – UTA Arad

Pentru casele de pariuri, deși are acasă doar o victorie, cinci remize și a pierdut de trei ori, iar arădenii nu au mai pierdut afară din septembrie, de la 0-1 la Sf. Gheorghe (patru egaluri și o victorie,) echipa lui Leo Grozavu pleacă favorită, la cota de 2,30. UTA a primit exact inversul acestei valori, 3,20. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35, iar șansă dublă X2 cotă de 1,55. Gol marcat de ieșeni are cotă de 1,30, iar o reușită a UTA-ei ajunge la 1,50.

ADVERTISEMENT

De când arădenii au revenit în SuperLiga, în 2020, au fost patru meciuri directe între cele două echipe, bilanțul, alcătuit numai din victorii, fiind egal, câte două de fiecare tabără. Prima a fost a Iașului în 2020, 3-2 la Arad, ultima, tot pe malul Mureșului, în acest sezon, în august, a însemnat 1-0 pentru UTA.