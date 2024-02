Arădenii s-au impus acasă prin golul marcat de Marcelo Freitas în minutul 45+1. În urma victoriei importante din UTA Arad – Petrolul Ploiești, scor 1-0, .

Mircea Rednic își ceartă un jucător după UTA – Petrolul 1-0: “Va primi o pălmuță de la mine”

Mircea Rednic l-a certat pe Cristian Mihai . Tehnicianul i-a atras atenția mijlocașului că va primi o “pălmuță” dacă mai driblează în zone riscante, de unde echipa poate primi gol.

“(n.r. Cristian) Mihai a jucat bine, dar nu numai el, mai sunt jucători tineri și buni aici. Este o pepinieră bună aici, chiar am vorbit cu conducerea. Anul trecut juca la Pecica, acum e ‘șef‘.

Dacă el joacă bine și echipa joacă bine. Bine, a făcut două driblinguri pe acolo pe la 16 metri. El uită, dar va primi o pălmuță de la mine”, a declarat Mircea Rednic, la .

Rednic, despre play-off: “Avem șansa noastră și trebuie să profităm”

Mircea Rednic este mulțumit de prestațiile echipei sale și are încredere în elevii săi în lupta la play-off. Tehnicianul celor de la UTA Arad este de părere că și conducerea va ține cont de performanța jucătorilor, dacă aceștia vor ajunge în primele 6 echipe la finalul sezonului regular, chiar dacă nu acesta este obiectivul clubului.

“Sunt mândru de elevii mei. Un meci greu, nu am avut multe realizări, dar ne-am organizat bine. Țin să felicit cei doi fundași centrali, impecabil au jucat. Și Florin (n.r. Iacob), dar toată echipa, am stat bine.

Le-am creat mari probleme, chiar mă bucur și îi felicit. O echipă care s-a format în vară, ne vedeau deja retrogradați. Uite, am ajuns pe locul șase (n.r. șapte). E bine, facem o poză și sperăm să rămânem acolo.

Sunt sigur că conducerea și domnul Meszar nu vor rămâne indiferenți. Vreau să felicit și suporterii. Astăzi am fost toți împreună, am avut și perioade în care am suferit. Nu trebuie să ne mulțumim, mai avem trei meciuri, toate sunt grele. Avem șansa noastră și trebuie să profităm.

Trebuie să fim realiști, suntem acolo și avem șansa noastră. Trebuie să fim realiști, noi nu ne-am propus play-off-ul, dar trebuie să luptăm. Ca echipă, cred că am arătat bine”, a mai spus Mircea Rednic.

“E una dintre cele mai importante victorii”

“E una dintre cele mai importante victorii. Avem fani minunați și ne bucurăm că a fost stadionul plin. E foarte important. În prima repriză au avut doar o bară, iar în a doua repriză m-au cam pus la muncă.

Mă bucur că am păstrat rezultatul și nu am primit gol. Am devenit o echipă unită și se vede și în joc acest lucru. Mai avem trei meciuri și o să vedem. Ne uităm și în sus, nu doar în jos. Trebuie să trecem de meciul cu Rapid și apoi vedem”, a spus Florin Iacob, portarul celor de la UTA Arad.