Mircea Rednic nu îl va uita niciodată pe Gianluca Vialli: „Îmi amintesc perfect acel meci din Cupa Cupelor”. Video

Încă o veste tristă pentru iubitorii fotbalului, după ce . Fostul mare atacant italian a rămas și în memoria jucătorilor și suporterilor români.

Mircea Rednic, despre golul superb marcat de Gianluca Vialli în meciul Dinamo – Sampdoria: „Nu pot să-l uit”

Mircea Rednic are încă pe retină faza golului reușit de Gianluca Vialli în meciul Dinamo – Sampdoria din sferturile de finală ale Cupei Cupelor, încheiat cu scorul de 1-1.

„Îmi amintesc perfect acel meci, de fapt, nu pot să-l uit, pentru că am greşit la gol. Faza m-a surprins, mă aşteptam să degajeze Sandu Nicolae, iar după centrare eu şi Andone nu ne-am sincronizat şi Vialli a înscris”, a declarat „Puriul” conform .

Reușita a venit în ultimul minut al meciului tur de la București și a însemnat eliminarea „câinilor”, deoarece returul de la Cremona s-a încheiat 0-0: „Şi acum regret, dacă eram mai atenţi, poate evitam golul şi sigur ne calificam. Oricum, calificarea am pierdut-o la Bucureşti, am avut foarte multe ocazii, am avut om în plus, ce mai, a fost vina noastră”.

Mircea Rednic recunoaște forța celor de la Sampdoria: „Era o formație plină de vedete”

Mircea Rednic e de părere că Sampdoria era atunci una dintre cele mai puternice echipe din Europa: „Este păcat, Dinamo avea atunci o generaţie de excepţie, acea generaţie merita mai mult. Dar şi Sampdoria era o formaţie plină de vedete, nu-i mai amintesc decât pe Vialli, Cerezo, Victor, Dossena sau Pagliuca.

La Dinamo nu se obişnuia ca după un meci care nu a ieşit aşa cum trebuie să fim muştruluiţi de conducători. Vasile Ianul, care era şeful secţiei de fotbal, nu ne-a spus decât că am avut neşansă şi că ne putem califica în retur. Era un om care a făcut foarte multe pentru jucători şi pentru oameni în general, dar, din păcate, nu a făcut nimic pentru el”.

Mircea Lucescu consideră că Dinamo merita să se califice: „Am avut un ghinion teribil în acele meciuri”

Mircea Lucescu își aduce și el aminte cu regret de acea „dublă” cu Sampdoria lui Gianluca Vialli: „Am avut un ghinion teribil în acele meciuri cu Sampdoria. Înainte de startul meciului de la Bucureşti, tehnicianul lor, celebrul Vujadin Boşkov, tremura efectiv. Tribunele erau arhipline, dar, din păcate, s-a terminat 1-1, ei marcând în ultimul minut după o greşeală a lui Alexandru Nicolae.

A fost un ghinion teribil, mai ales că, înainte de faza golului lor, Răducioiu putea face 2-0, însă şutul lui a fost scos de pe linia porţii.

Nu am avut ce să le reproşez băieţilor, au dat tot ce au putut. Dar eram convins că ratarea acestei calificări a dus la maturizarea unei generaţii de excepţie. La Dinamo se crease deja o mare echipă”, a povestit și „Il Luce”.