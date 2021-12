Mircea Rednic, detalii despre jucătorii pe care FANATIK a anunțat că i-a scos din lotul lui Dinamo: ”Au fost probleme de disciplină, e decizia mea!”. Video

Dinamo și Chindia Târgoviște se întâlnesc, luni, în ultimul meci al etapei a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1. Este primul meci pentru ”câini”, în actualul campionat când vor intra pe teren în ”calitate” de ultimă clasată.

Mircea Rednic a o vorbit în conferința de presă de dinaintea confruntării despre despre care FANATIK a scris în exclusivitate încă din 5 decembrie.

Mirea Rednic: ”Am dat cam multe explicații. Îmi asum deciziile”

Dinamo a ajuns pe ultimul loc în clasament și va înfrunta, în ultimul meci al etapei a 19-a, pe Chindia Târgoviște, echipa cu cel mai solid joc defensiv din Casa Pariurilor Liga 1.

. Primii doi au fost trimiși de antrenor la echipa a doua, din cauza unor abateri disciplinare, dar și pentru că randamentul lor era mai mult decât nesemnificativ în această perioadă extrem de dificilă.

Tehnicianul a dezvăluit în cadrul conferinței de presă de dinaintea meciului cu Chindia, că și dacă ar fi vrut să-i reprimească în lotul primei echipe, nu avea cum să o facă din cauză că Filip și Matei nu s-au antrenat în ultimele zile.

”Eu întotdeauna am dat cam multe explicații, sunt decizii ale mele, normale, se întâmplă în viața unei echipe când unii jucători nu dau randament. Oricum nu s-au antrenat săptămâna asta.

La unul probleme musculare, Matei are o ruptură la coaste, deci nu s-au antrenat săptămâna asta. Au fost probleme de indisciplină, nu vreau să mai discut acest subiect”, a punctat Rednic.

Torje este adevăratul lider al ”câinilor”

În cadrul evenimentului menționat, Mircea Rednic a mai spus că, din păcate pentru echipă, Gabriel Torje nu va evolua în disputa cu Chindia. S-a accidentat și este incert pentru următoarea perioadă.

Antrenorul l-a menționat pe Torje ca fiind adevăratul lider al ”câinilor”, aluzie la .

”Torje e o pierdere, s-a accidentat și nu va juca. E o pierdere pentru noi, în ultima vreme a arătat că e un lider și în teren și în afara lui”, a explicat Mircea Rednic.

Tehnicianul a mai spus că a avut o discuție cu ”liderii” câinilor, înainte de meciul cu FC U Craiova, când era dispus să renunțe la postul de antrenor, dacă ”greii” vestiarului i-ar fi cerut acest lucru.

În plus, acesta a trimis încă o dată săgeți către cei care și-au asumat rolul de lideri și a explicat ce înseamnă în viziunea lui un lider de echipă.

”Înaintea meciului cu Craiova eu am avut o discuție cu liderii. I-am întrebat dacă au o problemă cu mine, că mă retrag, ei au zis că nu au nicio problemă.

Pentru mine lideri sunt cei care fac diferența în teren. Problema lor e că sunt plătiți să se antreneze și să joace, nu să facă strategii”, a spus Rednic.

Mircea Rednic: ”Cu Chindia trebuie să înscriem dintr-o jumătate de ocazie”

Tehnicianul dinamovist știe că meciul cu Chindia va fi o veritabilă demonstrație tactică. Dâmbovițenii încasează foarte greu goluri, în vreme ce Dinamo ratează cu lejeritate oportunitățile pe care și le creează.

”Deja vorbim prea mult despre situația în care ne aflăm. Meciul de mâine a foarte important. E vorba de moral, pentru că îți creezi ocazii, ei (adversarii – n.r.) au un corner și dau gol. La noi asta e problema că nu reușim să înscriem. Am rulat toți atacanții și tot nu dăm gol.

Cu Chindia trebuie să dăm gol dintr-o jumătate de ocazie. Chindia e o echipă de muncitori, la ei nu sunt profesori, sunt muncitori, fiecare își face treaba extraordinar. Ca să te aperi cum au făcut-o ei în 9 jucători, în 10, e extraordinar”, a prefațat Mircea Rednic duelul de luni seară.

În plus, antrenorul trupei din Ștefan cel Mare este convins că Dinamo va ieși din situația dificilă în care se află. În luna ianuarie vor veni noi jucători, de această dată pregătiți, a adăugat Rednic care a reiterat faptul că nu va renunța la postul său, pentru că a făcut sacrificii să rămână la Dinamo.

”Noi nu aruncăm prosopul, mai sunt atâtea meciuri de jucat. Jucătorii sunt conștienți, știu că e o misiune grea, cei care rămân știu că trebuie să ne îndeplinim obiectivul.

Eu nu plec pentru că am venit într-o perioadă grea, aveam programare la operație, la șold, am amânat-o pentru că suntem în această situație, nu plec nicăieri, până la sfârșitul anului vreau să facem cinci puncte.

Soluții se găsesc, vom găsi, pentru că acum chiar dacă aducem jucători, sunt jucători care s-au antrenat zi de zi, e altceva (în perioada de transferuri din ianuarie – n.r.).

Când am venit eu am adus jucători care nu au mai jucat mult timp. Am fost forțat să-i folosesc, s-au accidentat. Până la sfârșitul anului vreau să facem cinci puncte”, a punctat Mircea Rednic.