Mircea Rednic, supărat după eliminarea din Cupă: „Meritam să ne calificăm”

Mircea Rednic a revenit cu picioarele pe pământ . „Puriul” e de părere însă că UTA merita să meargă mai departe în Cupa României Betano.

Mircea Rednic acuză: „Voluntari nu ne-a pus probleme, ci terenul”

Mircea Rednic a acuzat calitatea gazonului de la Oradea la meciul cu Voluntari, încheiat la egalitate, scor 0-0: „Aveam nevoie de o victorie și îmi pare rău că Voluntari nu ne-a pus probleme, ci terenul. Nu am reușit să ne echilibrăm în fața porții, nu am luat decizia cea mai bună.

Nu am reușit să înscriem, am dominat, am avut posesie, dar n-am reușit să o băgăm în poartă. Nu am ce să le reproșez, jucătorii și-au dorit victoria, au muncit”.

Rednic acuză și indisponibilitățile din cadrul echipei: „După meciul cu cei de la Sibiu, s-a acumulat oboseală, Kevin venise după o accidentare, nu am vrut să risc, Mihai nu a putut să se antreneze. Nu avea sens să îi folosesc. Alta ar fi fost situația cu cei patru jucători, cu Marcelo, cu Căpușă”.

Mircea Rednic sună mobilizarea pe final de an: „Mai avem trei finale”

Mircea Rednic stă alături de jucătorii săi și e convins că UTA merita să meargă mai departe: „Nu am ce să le reproșez, poate mai mult curaj în fața porții, mai mult echilibru, poate și datorită terenului. Eu zic că meritam să ne calificăm”.

Antrenorul arădenilor a vorbit și despre ultimele meciuri din acest an cu Poli Iași, Farul și Universitatea Craiova: „Mai avem trei finale, dar cel mai important este acum meciul de la Iași. Este o echipă bine aranjată în teren, ne așteaptă un meci greu, dar noi suntem pregătiți”.

Ce a spus antrenorul la Fanatik SuperLiga

de faptul că UTA trebuie să joace la Oradea: „Important este să câștigăm. Problema e că nu jucăm la Arad. Cu 10.000 de suporteri acasă altfel joci. Din punctul ăsta de vedere noi suferim.

Plus că după meci am venit de la Oradea la Arad, am făcut antrenament ieri, acum antrenament și plecăm iar la Oradea. Vineri plecăm la Iași, deci jucăm marți și vineri. N-o să fie ușor.

Jucătorii au și liniște financiară, iar asta se reflectă pe teren: „Din punct de vedere financiar suntem cu banii la zi și ăsta e un lucru îmbucurător pentru că în România sunt probleme. Am înțeles că săptămâna asta le va plăti și luna noiembrie. Și cu primele suntem la zi”.