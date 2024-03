Mircea Rednic se simte trădat de jucători: „Nu e prima dată când fac asta”

Încrezător înaintea partidei cu Dinamo, scor final, 1-0, pentru gazde, Mircea Rednic, s-a văzut trădat de propria echipă la finalul partidei. UTA nu prinde play-off-ul, la capătul unui meci în care echipa arădeană sa nu a putut străpunge defensiva “câinilor”.

Rednic a dat vina pe șansă, apoi s-a îndreptat către jucători

Spectacolul a venit pe final la meciurile decisive pentru calificare, cu accente dramatice, dar nu și la Dinamo-UTA. Tensiunea nu s-a simțit pe gazonul din București, la Dinamo- UTA, cât s-a simțit în tribune. parcă au înghețat echipa lui Rednic.

Antrenorul arădenilor, Mircea Rednic, a dat inițial vina pe șansă pentru eșecul suferit. Însă, pe parcurs, tehnicianul și-a redresat discursul și a recunoscut lacunele jucătorilor arădeni din timpul partidei, în special din prima repriză.

“Ce n-a mers? N -am avut sansa! Uitați golul pe care l-au dat pe minge deviată. Am avut și noi minge deviată în repriza a doua, s-a dus afară, am avut și un șut al lui Trif. În prima repriză ne-am retras prea mult.

Mijlocașii centrali jucau prea jos și de asta am făcut și schimbări la pauză. În repriza a doua am dominat jocul. Păcat că nu am avut precizie la centrări, acolo în față nu am atacat cum a trebuit. Trebuie să recunoaștem că am avut un singur atacant, nu am avut altă soluție”, a declarat Rednic.

Boost de energie și încredere pentru Dinamo

Fostul antrenor al lui Dinamo consideră că greșelile jucătorilor săi au dat un boost de energie și încredere adversarilor, iar asta a decis jocul, implicit rezultatul. Mircea Rednic a recunoscut că Dinamo l-a surprins în această seară.

“Dinamo ne-a surprins. Dar am făcut greșeli, am avut situații în care ne-am precipitat. Degajări la întâmplare, iar asta le-a dat lor încredere. Nu e primul meci în care unii dintre jucătorii mei au teamă la o partidă cu presiune și o miză foarte mare.

Chiar au intrat cu teamă. Asta nu înseamnă că Dinamo ne-a presat foarte tare. Noi datorită grupului am reușit să ajungem să visăm, păcat că am fost atât de aproape”, a punctat Mircea Rednic, vizibil supărat de deznodământul partidei.

Antrenorul arădenilor s-a arătat surprins când a aflat că în prima etapă din play-out va juca din nou cu Dinamo. Reacția tehnicianului a trădat un sentiment de teamă, în urma jocului, recent încheiat.

“Tot cu Dinamo?! Nu mai contează, Dinamo, Voluntari, vedem ce o să fie. Play-out-ul se anunță foarte strâns. Se înjumătățesc punctele, nu mai e diferența față de echipele care erau pe loc de retrogradare sau loc de baraj, se joacă. Îmi doresc să nu pierdem lucrurile frumoase pe care le-am făcut până acum. Trebuie să rămânem concentrați”, a conchis tehnicianul