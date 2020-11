Mireasa 2020. Gestul extrem la care va recurge David dacă Andra va fi eliminată

Tensiunea atinge cote maxime în casa Mireasa, pe măsură ce ne apropiem de momentul în care una dintre fete va fi propusă spre eliminare. Simțind că iubita sa ar putea părăsi competiția, David este gata să recurgă la gesturi extreme.

„Dacă pleacă Andra, nu voi mai mânca și nu voi mai vorbi cu nimeni”, le-a transmis tânărul celorlalți concurenți, în speranța că astfel îi va convinge să nu destrame unul dintre cele mai apreciate cupluri ale emisiunii.

De aceeași părere este și Cătălin, care nu s-a sfiit să dezvăluie că ar avea de suferit în cazul în care partenera s-ar vedea nevoită să plece acasă. „Nu mi-aș mai vedea rostul”, susține bărbatul în vârstă de 34 de ani.

Tensiunea atinge cote maxime în casa Mireasa. David nu concepe ca Andra să fie eliminată

„Dacă pleacă Andra voi pleca și eu. Nu rămân, simplu. În primul rând nu voi mai mânca și nu voi mai vorbi cu nimeni”, sunt cuvintele cu care David i-a lăsat muți de uimire pe ceilalți concurenți. Rămâne de văzut, însă, dacă va reuși să-și salveze partenera de la eliminare.

Indiferent de situație, este convins că și-a găsit sufletul pereche și așteaptă cu nerăbdare momentul în care va ajunge alături de Andra în fața altarului. Înainte să intre în competiție, tânărul a muncit pe brânci peste hotare pentru a-și întreține familia. Mama sa, doamna Mia, a fost părăsită de soț pentru femeia pe care o considera cea mai bună prietenă,

„Vin direct din Franța, unde am muncit în ultimii 5 ani de zile. Am lăsat tot și am venit. Cel mai greu mi-a fost să o conving pe mama să vină. De 13 ani suntem separați.

Am știut că tata este mort și ne-a fost greu. Am fost foarte dezamăgit că a plecat. L-am iertat și mi-am văzut mai departe de viață. Aș fi avut nevoie de un tată”, a povestit David.

„Eu vin din insula Rodos. Fiica mea a locuit acolo și m-am dus la ea. El a rămas singur de la 17 ani, în Herculane. Soțul meu m-a părăsit pentru prietena mea, mai tânără și fără copii. S-a întâmplat acum 22 de ani.

El nu lucra și a zis că se duce să lucreze la un parc de distracții, apoi nu l-am mai văzut. După două luni am primit un mesaj de la cineva că a murit. Am aflat după aproape 8 ani că n-a murit. A venit tatăl lui vitreg și l-am văzut întâmplător unde îmi beam eu cafeaua.

L-am întrebat unde este înmormântat și ce s-a întâmplat cu el. Mi-a zis că nu e mort și că s-a însurat cu Veronica. Mi-a zis că morții nu plătesc pensie alimentară, aia a fost vorba lui”, a dezvăluit și doamna Mia.