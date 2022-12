Mirel Rădoi a anunţat ce echipă visează să antreneze: “Voi aştepta momentul potrivit”

Mirel Rădoi a rezistat doar patru luni la CS Universitatea Craiova şi a demisionat la începutul lunii decembrie. Antrenorul de 41 de ani a dezvăluit ce echipă vrea să antreneze în viitor.

Ce echipă visează să antreneze Mirel Rădoi: “Se află acum la un nivel foarte înalt”

Liber de contract, Mirel Rădoi a oferit un interviu pentru publicaţia Al Arabiya şi a dezvăluit că visează s-o antreneze pe Al Hilal. Este echipa pentru care a jucat în perioada 2009-2011 şi alături de care a câştigat două titluri de campion al Arabiei Saudite.

“Visez să o antrenez pe Al Hilal, cu siguranță! Visez să antrenez tote echipele la care am jucat de-a lungul carierei, însă sunt conștient că Al Hilal se află acum la un nivel foarte înalt, așa că voi aștepta până la momentul potrivit și voi continua să muncesc pentru îndeplinirea acestui obiectiv”, a declarat Mirel Rădoi.

De-a lungul carierei, Mirel Rădoi a mai evoluat pentru Extensiv Craiova, FCSB, Al Hilal, Al Ain, Al Ahli şi Al Arabi. Ca antrenor, fostul fundaş le-a pregătit pe FCSB, România U21, România şi CS Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi, deranjat de declaraţiile date de Sorin Cârţu la FANATIK SuperLiga

După ce CS Universitatea Craiova a pierdut derby-ul cu FCU Craiova 1948, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Antrenorul de 41 de ani nu a acceptat reproşurile şi .

“Am văzut și declarația lui nea Sorin după meciul cu FCU, care a spus că FCU a meritat victorie. Din punctul meu de vedere, s-a uitat la altă partidă. Noi am ratat din toate pozițiile”, spunea Mirel Rădoi în prima lui intervenţie de la finalul meciului cu FC Argeş.

Ulterior, după câteva minute, Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la CS Universitatea Craiova, unde a rezistat patru luni. În mandatul pe banca oltenilor, fostul internaţional român obţinuse zece victorii, cinci remize şi cinci înfrângeri.

“Am cugetat asupra deciziei și acum am luat decizia. A trecut doar un minut, drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! Dar când le pui cap la cap am tot colectat informații de 4 luni de zile”, anunţa Rădoi.

CS Universitatea Craiova a fost antrenată, după plecarea lui Rădoi, de Dragoş Bon până la finalul anului 2022, iar din 2023 , care şi-a reziliat contractul cu U Cluj.