Mirel Rădoi a găsit problema după ce FCSB a luat 10 goluri de la Silkeborg: ”De asta este echipa naţională unde este”. Video

”Roș-albaștrii” au intrat pe din istoria fotbalului românesc. Trupa lui Nicolae Dică a devenit a şasea echipă din ţara noastră care ia cel puţin 10 goluri într-o dublă.

Concluzia lui Mirel Rădoi după umilința suferită de FCSB în ”dubla” cu Silkeborg

Actualul antrenor al Universității Craiova, Mirel Rădoi, care a trecut pentru o scurtă perioadă și pe la FCSB, a analizat evoluția modestă a vicecampioanei României în meciurile cu Silkeborg și consideră că totul pleacă de la cum sunt construiți fotbaliștii români.

”Rezultatele au fost ca în tur. Chiar dacă FCSB are şanse minine, păstrează şanse de calificare. CFR Cluj are şanse mari. Pe noi ne-ar bucura pentru punctele acumulate pentru România, dar şi pentru o stare de oboseală care nu poate ajuta pe viitor.

Totuşi aş face o mică comparaţie. Nu aş vrea să se creadă că am ceva cu jucătorii români. M-am uitat câţi jucători români sunt la CFR Cluj şi câţi la FCSB. E clar că trebuie de la o vârstă fragedă când vine vorba de instruirea jucătorilor. De asta este echipa naţională unde este”, a declarat Rădoi, într-o conferință de presă.

Dică, acuzat că ține de scaun

Finanțatorul Gigi Becali a vorbit pentru FANATIK după umilinţa suferită de FCSB şi a transmis că după acest rezultat, însă creditul antrenorului se apropie de final.

Nicolae Dică a declarat la conferinţa de presă de la finalul meciului că de la echipă şi că este în continuare alături de jucători, obiectivul principal fiind acela de a aduna puncte în campionat.

Tocmai acest lucru l-a înfuriat pe fostul fundaș Valeriu Răchită, care consideră că Nicolae Dică este , iar acest lucru s-a văzut la partidele cu Silkeborg.

”Roș-albaștrii” au pierdut și manșa retur cu Silkeborg, tot cu scorul de 0-5, iar Ilie Dumitrescu a ținut să menționeze că nu se mai poate vorbi despre implicarea lui Gigi Becali și că .

De altfel, , mai ales că Gigi Becali are și un înlocuitor la îndemână după ce Marius Croitoru a plecat de la FC U Craiova și este liber de contract.