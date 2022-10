Umilit de Silkeborg, Nicolae Dică nu se gândește la demisie: „Obiectivul e campionatul, suntem pe drumul cel bun!”

FCSB a pierdut drastic și pe Arena Națională în meciul cu Silkeborg. Danezii nu au slăbit intensitatea din jocul prestat pe Jysk Park și au înscris de 5 ori și la București în poarta lui Ștefan Târnovanu.

Nicolae Dică nu se gândește la demisie după umilința cu Silkeborg: „Suntem pe drumul cel bun”

de pe Arena Națională. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a mărturisit că nu se gândește să plece de la FCSB, ci crede că în campionat echipa finanțată de Gigi Becali se află pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

„Nu pentru că eu am fost un jucător puternic și am trecut prin multe momente dificile și ca antrenor am avut momente dificile.

Eu sunt alături de jucători, am încredere în ei cum am spus când s-a întrerupt campionatul obiectivul principal a fost să obținem victorii în campionat. Cele două jocuri pe care le-am disputat, am obținut victorii și în campionat suntem pe drumul cel bun. Nu mă bate gândul în momentul ăsta (n.r. retragere)”, a mărturisit Nicolae Dică, pentru Pro TV.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică s-a resemnat după FCSB – Silkeborg 0-5: „E greu să dai explicații după un asemenea meci”

Așa cum a declarat, Nicolae Dică se aștepta la mai mult din partea jucătorilor săi în meciul retur. Totuși, , FCSB a încasat alte 5 goluri de la Silkeborg, după umilința din Danemarca. Nicolae Dică consideră că echipa nu are nicio scuză.

„E greu să digeri și să dai explicații după un asemenea joc foarte slab. Am pierdut din nou cu același scor ca în tur. Mă așteptam la mai mult de la jucători, așteptam o reacție după tur, dar n-am reușit să facem o partidă bună. Cei de la Silkeborg au marcat goluri la primele situații. La 2-0, dacă marcam și noi la acele ocazii, poate aveam o șansă. N-am reușit, apoi au reușit ei să marcheze.

ADVERTISEMENT

Este o umilință ce s-a întâmplat în aceste două meciuri, n-avem nicio scuză. Sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat 5 jucători. S-a văzut și în această seară că cei care au intrat nu s-au ridicat la nivelul celor care au jucat în Europa sau în tururile preliminarii.

Sunt dezamăgit când văd pase foarte simple greșite, vă dați seama. Aceștia sunt jucătorii, trebuie să încerc să scot maxim de la ei. Am reușit o calificare în grupe, ceea ce când am venit eu era aproape pierdut. Am încredere în acești jucători. În campionat am arătat că ne-am redresat, am câștigat ultimele două jocuri și sper ca în campionat să obținem în continuare victorii”, a mai spus Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică, de părere că jucătorii au înțeles greșit mesajul tehnicianului

Nicolae Dică a mărturisit că obiectivul pentru FCSB este calificarea în play-off. Tehnicianul susține că jucătorii au înțeles greșit mesajul.

ADVERTISEMENT

„Poate, și ceea ce am declarat eu că acum ne interesează campionatul, că Europa o lăsăm pe planul doi. Poate jucătorii au înțeles greșit. Dar am încercat să le explic înainte de fiecare joc că este important în Europa să reușim să facem rezultate pozitive.

Ceea ce s-a întâmplat la meciul cu West Ham am arătat bine, la meciul cu Anderlecht am arătat bine, dar acum au venit aceste două jocuri cu Silkeborg și practic suntem dezamăgiți”, a mai spus Nicolae Dică.

Nicolae Dică, scuze adresate fanilor FCSB-ului

„Dezastre sunt altele, când moare cineva, când iau case foc, război în Ucraina, nu că s-a pierdut un meci. Din asta trebuie să înveți și să treci peste ele.

În fotbal ai șansa la trei zile să-ți revanșa. E clar că nu va fi ușor. Orice înfrângere o diger foarte greu. Îmi doresc să joc în seara asta, cu UTA, să ne luăm revanșa față de toată lumea, dar avem trei zile la dispoziție.

Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe fani. Eu fac un apel, chiar dacă sunt dezamăgiți, să înțeleagă că toată lumea din club e dezamăgită și să fie în continuare alături de echipă. Jucătorii aveau nevoie de ei. Trebuie să fim împreună și la înfrângeri. Fac un apel la unitate, chiar dacă i-am dezamăgit în seara asta”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică.

Nicolae Dică a explicat schimbarea căpitanului Tavi Popescu la pauză

Florinel Coman a fost lăsat în afara lotului, astfel că banderola de căpitan i-a revenit lui Tavi Popescu. Tânărul fotbalist nu s-a regăsit în meciul de pe Arena Națională și a fost înlocuit la pauză.

Nicolae Dică a dezvăluit motivele pentru care a ales să îl schimbe pe Tavi Popescu. În locul mijlocașului, pe teren, a intrat David Miculescu.

„Așa am decis, să fie schimbat Octavian Popescu la pauză. vreau ca în ultimii 25 de metri să facă diferența, iar în zona aia să ia unu contra unu, să văd că are curaj, nu să întoarcă mingea înapoi”

FCSB, golaveraj 0-10 în două meciuri cu Silkeborg

FCSB a pierdut în meciul tur din Danemarca, după ce , informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

După dezastrul din meciul tur, . Cu mai mulți fotbaliști titulari în teren FCSB a pierdut, scor identic, 0-5 și pe Arena Națională.

Astfel, echipa antrenată de Kent Nielsen a reușit să înscrie de 10 ori în 2 meciuri în poarta apărată de Ștefan Târnovanu. După 4 etape, FCSB are un singur punct în grupa B din Conference League, obținut în remiza, scor 0-0 cu Anderlecht. 1 gol marcat și 13 primite este golaverajul „roș-albaștrilor” în grupele competiției europene.