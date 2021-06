Mirel Rădoi are planul pregătit pentru Anglia – România: “Ne putem ridica la nivelul lor!” Ce spune despre plecarea de la naţională

se va juca duminică, de la ora 19:00, iar Mirel Rădoi a oferit primele declaraţii la conferinţa de presă premergătoare amicalului de pe “Riverside Stadium” din Middlesbrough.

Ce a spus Mirel Rădoi înaintea meciului Anglia – România: “Nu am amintiri plăcute de aici”

Înainte de meciul cu Anglia, Mirel Rădoi şi-a adus aminte de meciul pe care FCSB l-a pierdut la Middlesbrough, când a fost ratată calificarea în finala Cupei UEFA. De altfel, la meciul retur, pentru echipa engleză.

“Va fi un meci intens. Sunt sigur că jucătorii sunt motivați, întâlnesc o echipă foarte bună, cu un golaveraj de 14-1 în ultimele meciuri. Toți își vor dori să evolueze mâine, însă nu va fi ușor.

Nu am amintiri plăcute de aici, evident, dar sfertul de finală cu Steaua în Cupa UEFA rămâne una dintre cele mai mari performanțe ale fotbalului românesc.

Cred că ne putem ridica la nivelul lor, iar pentru Anglia reprezintă un test bun înainte de Euro. Orice jucător din naționala Angliei poate fi decisiv. Dar, dacă mă refer doar la atac, Kane, Rashford și Sterling pot speria orice apărare din lume.

“Suntem într-un schimb de gerenații și jucătorii au nevoie de astfel de partide”

Nu mi-e temă, dar ne vom lua măsuri. Cei 3 jucători, când au spații libere, ajung în 6-7 secunde în careul adversarului. Trebuie să fim precauți.

De obicei, încercăm să avem meciuri complicate, să întâlnim adversari foarte puternici. Suntem într-un schimb de gerenații și jucătorii au nevoie de astfel de partide.

Chiar dacă am avut antrenori foarte buni, am încercat să iau ceva de la fiecare, nu să copiez. Nu o să-mi schimb strategia. Chiar dacă mi-ar spune cineva că, dacă stau cu linia de fund pe 16 metri voi câștiga, nu o voi face

Va trebui să suferim, dar cred că toți jucătorii își vor dori să joace titulari, e un avantaj pentru noi. Cu cât stai mai aproape de propria poarta, cu atât pericolul crește și va fi mai greu să ataci. Va trebui să alternăm momentele, când vom face presing și când ne vom organiza în defensivă.

Comparând Anglia cu Germania, vorbim despre două echipe de valoare apropiată, dar cu abordări diferite. Anglia construiește rapid, Germania mai lent, atacurile lor poziționale durează mult mai mult”, a spus Mirel Rădoi.

“Dacă voi fi dat afară, Federația trebuie să achite clauza”

Fiind întrebat de viitorul său la echipa naţională, Mirel Rădoi a susţinut că dacă va achita clauza de reziliere a contractului poate pleca oricând.

“Se pare ca va trebui să vorbesc mereu despre viitorul meu la națională. Voi încerca până la final. E o clauză în contract. Oricând se poate termina contractul, indiferent de dorința unei părți. Dacă eu achit clauza, plec. Dacă voi fi dat afară, Federația trebuie să achite clauza”, a concluzionat selecţionerul naţionalei României.