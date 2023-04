Mirel Rădoi, așteptat să devină antrenorul unui club de tradiție: „Cred că ăsta e următorul pas”. Video exclusiv

Mirel Rădoi ar putea să o preia în Arabia Saudită pe Al Hilal. Actualul antrenor al lui Al Tai a fost foarte aproape să învingă pe fosta sa echipă, care l-a adus în 2009 de la FCSB.

Mirel Rădoi, viitorul antrenor al lui Al Hilal? „Putea fi în locul uruguayanului”

Mirel Rădoi putea produce surpriza etapei în campionatul Arabiei Saudite, după ce a condus-o pe teren propriu pe Al Hilal cu 2-0 în minutul 35. Florin Motroc cunoaște foarte bine fotbalul din zona Golfului și a vorbit despre viitorul fostului selecționer:

ADVERTISEMENT

„Dacă Mirel Rădoi bătea Al-Hilal, cred că după meciul ăsta ar fi putut fi o nouă schimbare și la Hilal. Rădoi în locul antrenorului uruguayan Ramon Diaz. Părerea mea e că pentru asta a și plecat acolo.

S-a dus la o echipă modestă din punctul meu de vedere. Eu cunosc foarte bine că echipa pentru că am antrenat în orașul Hayir: Jabalain și Al Tai, pe care le-am întâlnit în liga a doua când am fost. Ei având un buget foarte mare, au și reușit sezonul următor să promoveze după ce am plecat”, a declarat fostul antrenor al lui Al-Taawoun FC, Shabab Al-Ordon, Al-Riffa SC, Al-Ramtha SC, Kazma SC, Al-Jabalain, Al-Shabab sau East Riffa.

ADVERTISEMENT

Florin Motroc e convins că Mirel Rădoi își dorește să revină la Al Hilal, echipa care l-a transferat de la FCSB: „Cred că ăsta e și target-ul lui Mirel Rădoi. Acum e la o echipă mică, dar mi-a plăcut foarte mult cum au jucat”.

Rapidistul , cu 28 de puncte în 23 de etape: „Prima repriză a fost foarte bună și au avut 2-0. Mi-au plăcut foarte mult. Hilal au întors apoi și putea să și câștige. Au însă foarte mulți bani și pot aduce jucători care să facă diferența”.

ADVERTISEMENT

Al Hilal a plătit 5 milioane de dolari pentru Mirel Rădoi în 2009

Al Hilal l-a transferat pe căpitanul FCSB în iarna lui 2009 pentru 5 milioane de dolari, unul dintre cele mai tari transferuri din istoria echipei lui Gigi Becali. Între 2009 și 2011, Mirel Rădoi a jucat 52 de meciuri pentru saudiți și a reușit să marcheze nu mai puțin de zece goluri, fiind unul dintre cei mai importanți și mai iubiți jucători de către suporteri.

În 2011 s-a transferat Al Ain, unde a jucat 53 de meciuri până în 2014. A plecat apoi la Al Ahli Dubai, unde a mai jucat 7 meciuri pe final de carieră. Ultimul club înainte să agațe ghetele în cui a fost Al Arabi în 2015, pentru care a evoluat în 6 meciuri.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de