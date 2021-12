Mirel Rădoi continuă să surprindă. Comparație hilară între Burleanu și Mircea Sandu: „E unul dintre cei mai deștepți oameni”

și-a încheiat mandatul pe banca echipei naționale a României, dar are numai cuvinte de laudă la adresa lui Răzvan Burleanu. Fostul selecționer îl consideră pe președintele FRF „unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-a întâlnit”.

Cotractul lui Rădoi cu Federația Română de Fotbal a început în martie 2018 și s-a sfârșit în decembrie 2021. Fostul mijlocaș a fost mai întâi director sportiv la naționala de tineret, apoi selecționer U21, urmând ca în final să facă trecerea la prima reprezentativă, el fiind și antrenorul naționalei olimpice la Tokyo.

La aproape o lună după despărțirea de FRF, Mirel Rădoi a dezvăluit cum a decurs relația dintre el și cel care este președinte FRF încă din anul 2014.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi spune că nu există comparație între Răzvan Burleanu și Mircea Sandu

Fostul selecționer susține că „nu există comparație” între Răzvan Burleanu și „Nașul” Mircea Sandu, care a condus Federația Română de Fotbal în perioada 1990-2014.

„Prin ce o să spun, îmi voi lua bobârnace de la foarte multă lume. Ca om, Răzvan Burleanu este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am întâlnit în viața mea.

ADVERTISEMENT

În privința președintelui Burleanu, nu am avut nicio problemă cu el. Dacă am avut vreo doleanță, mi-a arătat că cel puțin încearcă ca lucrurile să se întâmple cum am cerut eu.

Sunt sigur că dacă a fost așa cu mine, la fel a fost și cu ceilalți antrenori. Dacă lui nea Mihai (n.r. – Stoichiță, directorul tehnic) îi mai pot găsi câte o ‘chichiță’, relația cu președintele, cel puțin din partea mea, a fost excelentă.

ADVERTISEMENT

Chiar și când ne-am întâlnit să discutăm pentru o nouă colaborare, mi-a înțeles foarte bine punctele de vedere. Pentru lucrul ăsta îl apreciez.

Eu l-am prins și pe Mircea Sandu. Nu vreau să vorbesc de nimeni de rău, dar nu se poate compara! Nu există comparație”, a declarat Rădoi la T .

ADVERTISEMENT

Rădoi, sincer când vine vorba de mandatul la echipa națională

Mirel Rădoi a ratat toate obiectivele cu echipa națională de seniori, dar este .

„5. Eu zic că am trecut clasa. Mai ales că a fost și tot acest context, cu pandemia, cu schimbul de generații și cu toate aceste aspecte care au contat foarte mult”, a declarat Mirel Rădoi, pentru Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

Cu Rădoi pe bancă, „tricolorii” au obținut 8 victorii, 4 remize și 8 înfrângeri, în toate competițiile.