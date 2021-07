Mirel Rădoi, despre participarea României la JO de la Tokyo: ”Jucătorii au înțeles că e o oportunitate unică în viață”

Echipa națională de fotbal a României a debutat cu victorie în turneul olimpic de fotbal. și, chiar dacă jocul nu a fost unul convingător, reprezentativa țării noastre a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi.

ADVERTISEMENT

În prima zi din turneul masculin s-au înregistrat o serie de surprize, printre care și succesul Noii Zeelande în fața Coreei de Sud, scor 1-0, în celălalt meci al grupei B, din care face parte și România.

Mirel Rădoi, despre instalarea pe banca naționale de tineret

O echipă a site-ului oficial al FIFA i-a solicitat un interviu lui Mirel Rădoi chestionându-l cu privire la începuturile lui în antrenorat și șansa de a deveni selecționer.

ADVERTISEMENT

Rădoi a mărturisit că a fost convins de fostul său tehnician, Cosmin Olăroiu, să se apuce de antrenorat. Oferta din partea Federației Române de Fotbal a venit într-un moment în care fostul internațional nu avea experiența necesară, dar a profitat de oportunitate.

”Când am fost instalat pe banca naționalei de tineret, nu eram siguri de prezențe la Euro 2019. Am câștigat cele două meciuri decisive și am încheiat în fruntea grupei.

ADVERTISEMENT

Ajunși la turneul final, am obținut calificarea la Tokyo într-un mare stil. Atunci lumea a început să vorbească despre noi, să spună că suntem o generație talentată, cu un antrenor bun.

S-au făcut inclusiv comparații cu generația de aur din 1994. Fanii, media, oamenii din Federație, toți au făcut lobby pentru mine. Am fost în locul potrivit, la momentul potrivit”, a povestit Mirel Rădoi pentru sursa amintită.

ADVERTISEMENT

Despre prezența la JO și cum îi motivează pe ”tricolori”

Chestionat cu privire la problemele de care s-a lovit în alcătuirea lotului pentru , Mirel Rădoi a spus că nu poartă pică conducătorilor de cluburi din România pentru că nu au permis tuturor jucătorilor să participe la JO.

”Înțeleg deciziile cluburilor. Trebuie să își apere propriile interese. Pentru noi a fost complicat. Jucătorii nu sunt la același nivel cu pregătirea fizică.

ADVERTISEMENT

Dar ce m-a mulțumit este faptul că au înțeles ce e în joc și au vrut să vină. Chiar dacă nu au fost primele opțiuni, au dat totul”, a explicat Rădoi.

Selecționerul spune că a reușit să-i motiveze pe jucători amintind importanța competiției la care sunt prezenți și dându-l exemplu pe Neymar.

ADVERTISEMENT

”Jucătorii au înțeles că participarea la Jocurile Olimpice e una dintre oportunitățile unice în viață. Am discutat zilnic cu ei despre acest lucru. Avem în staff un singur membru care a mai trecut prin această experiență, dar am luat contact cu ceilalți atleți români, de la alte discipline.

Le-am dat exemplul lui Neymar, care a zis să emoțiile de la Rio 2016 au fost mai intense decât la Mondialul din 2014”, a adăugat Rădoi, pentru sursa citată.

Ce antrenor îl inspiră pe Mirel Rădoi

Tânărul selecționer al României este departe de a putea fi considerat un antrenor rutinat. În vârstă de 40 de ani acesta și-a început cariera în antrenorat în 2015, iar din 2018 lucrează în cadrul FRF.

Nu are idoli din rândul tehnicienilor, dar există un antrenor care îl inspiră.

”Cosmin Olăroiu. M-a antrenat când jucam la Steaua. Am devenit prieteni. El m-a împins în această direcție. Mi se părea imposibil ca 25 de jucători să mă asculte și să înțeleagă ce le cer. Știam că meseria de antrenor nu e ușoară.

Înaintea să iau decizia, el mi-a zis: ’Dacă ești dispus să îți dedici întreg timpul acestui lucru, fă-o! Altfel nu te apuca’. A fost cel mai bun sfat pe care mi l-a dat. Astăzi îl înțeleg perfect. Nu mai pot trăi fără fotbal, nici măcar în vacanțe”, a încheiat Mirel Rădoi.