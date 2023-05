Mirel Rădoi, dezvăluiri de senzație după discuția cu Jose Mourinho pentru transferul la Inter: „Nu degeaba i se spune ‘The Special One’”

Mirel Rădoi, fostul fotbalist al Stelei, a fost aproape să ajungă sub comanda lui Jose Mourinho la Inter, însă în cele din urmă transferul a picat. Fostul internațional român a ajuns în 2009 în Arabia Saudită, însă pe urmele fostului fundaș s-a aflat și „The Special One”.

Mirel Rădoi a fost unul dintre jucătorii emblematici ai Stelei, iar ofertele primite de Gigi Becali pentru transferul fostului fundaș nu au întârziat să apară. Ultima oară antrenor la Al-Tai, , a vorbit despre neșansa de care a avut parte în momentul în care a fost aproape să părăsească lotul Stelei.

„(n.r. mutarea la Al-Hilal) Nu am văzut-o neapărat ca pe o înfrângere. Pentru mine, era un moment – e mult spus escapadă – în care voiam să plec. Având în vedere tot ceea ce se întâmplase în urmă… A fost perioada 2003-2004, când am avut oferte clare, chiar am discutat cu anumiți antrenori, dar clubul a cerut foarte mulți bani pe mine la momentul respectiv.

După aceea, a fost perioada 2005, când m-am operat și am avut din nou o cădere. A urmat o perioadă în care am început să am din nou evoluții bune, ne-am calificat la Campionatul European. Din nou, sumele de transferuri erau foarte mari”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit .

Mirel Rădoi, dezvăluiri de senzație despre discuția cu Jose Mourinho: „Nu degeaba i se spune ‘The Special One’”

Mirel Rădoi a explicat că era necesar să plece de la Steaua la acea vreme pentru că un transfer ratat l-ar fi făcut pe fostul fotbalist să se plafoneze, iar randamentul să scadă. În ciuda discuțiilor purtate de Mirel Rădoi cu Jose Mourinho, dar și în ciuda negocierilor dintre Steaua și Inter, fostul internațional român .

„Momentul culminant a fost când trebuia să se realizeze transferul la Inter. Chiar și după negocierile purtate între cluburi și discuția mea cu Mourinho, [transferul] nu s-a făcut. Eram, din punct de vedere psihologic, foarte bulversat. Pentru mine, a fost o șansă mare această ofertă.

Sunt sigur că, dacă nu reușeam să plec, clubul nu mai lua niciun ban pe mine, iar evoluțiile mele ar fi fost din ce în ce mai scăzute. Mă plafonasem deja în campionatul românesc, riscam să nu mai am evoluții bune nici pentru echipa națională și puteam să ajung un jucător…”, a mai spus Mirel Rădoi.

Ulterior, Mirel Rădoi a făcut dezvăluiri despre discuția cu Jose Mourinho. Antrenor trecut pe la FCSB sau Universitatea Craiova a numit discuția cu tehnicianul portughez ca fiind una „fabuloasă”. „După aceea, punea o întrebare despre alimentație, despre recuperare, despre cum văd eu fotbalul într-un sistem, în alt sistem, în poziție de număr 6, în pozițe de fundaș central. A fost o discuție fabuloasă!

Nu degeaba i se spune „The Special One”. Afla lucruri de la tine aproape fără să-ți dai seama. Abia după ce terminai discuția, îți dădeai seama că ai spus mai mult decât ai fi vrut. (n.r. cât a durat discuția?) Cred că vreo o oră și jumătate”, a mai spus Mirel Rădoi.

„Eram într-o groapă din punct de vedere psihologic”

Mirel Rădoi a mărturisit că ratarea transferului la Inter l-a afectat extrem de mult, mai ales în plan psihologic. „Într-adevăr. Și să stai față în față cu Mourinho, să-ți explice unele lucruri pe care le vrea de la tine, să-ți spună că el vrea un anume tip de fundaș central care să-l înlocuiască pe Cordoba, iar eu eram același tip…

În mintea mea, era ca și cum nu mai rămăsese nimic de făcut decât să plătească banii și visul mi se va îndeplini. Am jucat alături de Chivu la echipa națională a României, urma să jucăm împreună și la Inter.

Nefăcându-se acest transfer, eram într-o groapă din punct de vedere psihologic. Oarecum, problemele astea le-am transpus mai departe și acasă. Nu mai vorbeam nici cu familia, nici cu soția, copilul, nu ieșeam în parc, eram numai în casă”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi.