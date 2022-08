Mirel Rădoi, explicațiile eliminării dramatice a Universității Craiova din Conference League: „Lipsa meciurilor în astfel de competiții a contat”. Video

Ghinion pentru Universitatea Craiova. „Știința” nu va juca în grupele UEFA Europa Conference League, așa cum o vor face FCSB și CFR Cluj. Oltenii au fost foarte aproape de acest obiectiv, dar

Mirel Rădoi, negru de supărare după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupele Conference League

U Craiova a rămas fără prezență în grupele unei competiții europene, chiar dacă a jucat pentru a șasea oară la rând în preliminarii. Calificarea s-a decis în Israel, la loviturile de departajare. În tur, „Știința” și Beer Sheva au remizat în 90 de minute, scor 1-1. Același rezultat s-a repetat și în manșa a doua, dar după ce golurile au fost marcate în reprizele de prelungiri. Oltenii în minutul 105, dar gazdele au revenit imediat și au restabilit egalitatea în minutul 105+2.

„Partida a decurs așa cum ne-am așteptat. Una diferită față de meciul tur. O prima repriză foarte bună făcută de Beer Sheva. Ne-a fost teamă să avem o circulație bună a balonului și am jucat mingi lungi. Ceea ce nu ne caracterizează pentru că avem jucători cu calitate tehnică bună, dar trebuie să ținem cont și de presiunea făcută de cei de la Beer Sheva, care au fost foarte agresivi și au fost foarte sus.

Repriza a doua am echilibrat balanța și la nivel de posesie și la ocazii de gol. S-a văzut din nou că avem probleme la finalizare. Avem ocazii, dar nu reușim să le fructificăm.

Apoi am reușit să deschidem scorul. Din păcate nu am fost foarte lucizi ca să menținem scorul, pentru că era o lovitură liberă și se termina prima repriză de prelungiri. După care am ajuns la penalty-uri, acolo unde e o loterie. Echipa mai experimentată și jucătorii care își pot păstra mai bine emoțiile și trăirile vor câștiga mereu această loterie.

Dar pe noi astfel de meciuri vor trebui să ne întărească ca echipă pentru că în momentele grele se arată caracterele puternice. Ca să putem juca din nou în această competiție, trebuie să ne întoarcem în campionatul nostru și să luăm meci cu meci”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Discurs plin de fair-play: „Felicitări, Beer Sheva! Sper să aibă noroc în grupe”

Deși nu i-a fost deloc ușor, antrenor oltean a avut puterea să o felicite pentru calificare pe vicecampioana Israelului. Tragerea la sorți pentru grupele Conference League va avea loc vineri, 26 august, de la ora 15:30.

„Felicitări, Beer Sheva! Sper să aibă noroc în grupe. Nu mă simt bine și fericit să o fac, dar trebuie respectați. Staff-ul, jucătorii și suporterii. Urăm clubului baftă pe mai departe.

În primul rând ne-a lipsit eficiența. Pentru că am avut situații și ocazii de a marca goluri, dar ne-a lipsit eficiența. Pe lângă asta, deciziile la finalizare și nu m-as referi neapărat la momentul șutului, cât la ultima pasă. Nu am fost cei mai inspirați la pasa finală. Am fi putut face alte alegeri și din punctul ăsta de vedere n-am fost foarte eficienți.

E clar că presiunea a contat pentru echipa gazdă. Lipsa meciurilor în astfel de competiții a contat pentru noi. Nu am avut-o. Din acest punct de vedere, Beer Sheva a avut experiență mai multă decât noi și a știut să gestioneze mult mai bine”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

„Lipsa de experiență și-a spus cuvântul”

„Doare cel mai tare că nu am fost în situația de la Severin, când trebuia sa revenim. Am condus și trebuia să stăpânim jocul înainte de acea pauză. Din păcate lipsa de experiență în astfel de meciuri cu presiune și-a spus cuvântul. Sunt puțini jucători cu experiență, sunt doar jucători care au jucat meciuri internaționale la nivel de echipă națională. Pentru noi e o învățătură de minte. Trebuie să luăm lucrurile pozitive care s-au întâmplat”, a conchis Rădoi.